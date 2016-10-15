تاکستان شهر بدون پایانه استاندارد/ مسافران سرگردان هستند

خبرگزاری مهر- گروه استانها: پایانه مسافربری یکی از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری است به ویژه برای شهر تاکستان که به دلیل قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی غرب به شرق کشور مسافران زیادی دارد.

شهر تاکستان با داشتن جایگاه صنعتی و کشاورزی دارای موقعیت خاصی است و افراد زیادی که از شهرها و استان های همجوار برای کارهای فصلی یا دائمی در کشاورزی و صنعت به تاکستان سفر می کنند برای بازگشت از ترمینالهای این شهر استفاده می کنند.

در حال حاضر در تاکستان سه ترمینال وجود دارد که حتی یکی از آنها هم از استانداردهای لازم برخوردار نیست این ترمینالها فاقد سالن انتظار، وسایل سرمایشی و گرمایشی و حتی سرویس بهداشتی هستند که این موضوع موجب نارضایتی مسافران و رانندگان این پایانه ها شده است.

مهرعلیان یکی از معلمانی که مجبور است هر روز از اسفرورین به تاکستان رفت و آمد کند می گوید:هنگامی که در پایانه جنوب یا همان شال به اسفرورین هستیم برای استفاده از سرویس بهداشتی باید به پمپ بنزین مجاور یا رستوران برویم که در برخی موارد به دلیل مراجعه زیاد مسافران، با برخورد نامناسبی از سوی کارکنان پمپ بنزین و رستوران روبرو می شویم.

وی می افزاید: در ترمینال شرق که محل سفر از تاکستان به سمت قزوین است هم اوضاع بهتر نیست و این ترمینال سالن انتظار هم ندارد.

به گفته فرامرز طاهرخانی یکی از مسافران این پایانه اوضاع زمانی بدتر می شود که در فصل سرما یا گرما باشیم.

وی ادامه داد: برخی افراد بیمار هستند و یا با کودک به این پایانه می آیند که باید در سرمای زمستان و گرمای تابستان در ماشین منتظر پر شدن و حرکت خودرو بمانند.

در حال حاضر ترمینال اتاقهایی دارد که به دلیل نبود بهداشت به محل تجمع زباله تبدیل شده است و بوی بد آن موجب رنجش و عذاب مسافران و راننده ها شده است.

اعتراض راننده های پایانه به وضع موجود

سعید طاهرخانی راننده سواری خط تاکستان به قزوین می گوید: نبود امکانات در پایانه ها باعث شده است تا مسافران از خودروهای شخصی عبوری برای تسهیل سفر استفاده کنند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده علاوه بر کاهش مسافر پایانه ها خطراتی برای مسافران به دلیل ناشناس بودن راننده های گذری ایجاد شود.

ابوالفضل رحمانی راننده مینی بوس ترمینال غرب هم وضع موجود را خجالت آور دانست و می افزاید: در تابستان یک کولر کنار خیابان می گذاریم تا باد آن داخل خودرو را خنک کند و در زمستان با پیک نیک مسافران منتظر را گرم می کنیم.

رانندگان می گویند در گذشته ترمینالها یک نیروی خدماتی داشتند که هر چند عوارض شهرداری از رانندگان برای ارائه خدمات پرداخت می شد اما حقوق این افراد از سوی شهرداری پرداخت نشد و مجبور به ترک این محلها شدند.

همچنین این رانندگان اضافه کردند اگر قرار است هیچ خدماتی از سوی سازمان حمل و نقل و شهرداری ارائه نشود دیگر چرا از هر سرویس مبلغ هشت هزار ریال از ما عوارض می گیرند؟

آنها میگویند: در صورتی که این مبالغ از ما گرفته نشود حاضریم خودمان اقدام به ساماندهی پایانه های مسافربری کنیم.

این تنها مشکلات مسافران به شهرهای مجاور است و مردم تاکستان برای سفر به پایتخت و استانهای دیگر باید یا به عوارضی واقع در اتوبان این شهر و یا به شهرهای دیگر بروند و از آنجا به مقصد مورد نظر عزیمت کنند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل عمومی تاکستان هم نبود اعتبار کافی برای ساماندهی ترمینالها را دلیل این مشکلات بیان کرد.

عزیزالله ربیعی در این باره گفت: مالکیت پایانه های شهر تاکستان خصوصی است و سازمان حمل و نقل نقش نظارتی دارد و در مدیریت آنها نقشی ندارد.

وی همچنین در تیر ماه امسال اعلام کرده بود امسال تجمیع و استاندارد سازی پایانه های موجود در دستور کار قرار دارد و امید واریم با همکاری شورای شهر و شهرداری بتوانیم آن را محقق کنیم.

شهر تاکستان با فاصله ۳۵ کیلومتری از شهر قزوین دومین شهرستان استان است که مرکز تولید انگور کشور و استان بشمار می رود و با داشتن واحدهای صنعتی مهم و مهاجر پذیری نیاز شدیدی به ساماندهی پایانه مسافربری دارد.

انتظار می رود مسئولان شهرستان برای ساماندهی و تامین خدمات رفاهی مورد نیاز پایانه شهری اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و زمینه جلب رضایت مردم را فراهم کنند.