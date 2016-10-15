به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی با بیان اینکه ایران برای دستیابی به بازار اروپا از طریق ال ان جی برنامه‌ریزی کرده و در این حوزه هدفی برای رقابت و جایگزینی با روسیه ندارد، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، در حوزه اقتصاد مقاومتی باید صادرات داشته باشیم و نقش خود را در تجارت جهانی بازی کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه در حال حاضر ایران یک درصد از تجارت جهانی گاز را در اختیار دارد و این میزان باید به ١٠ درصد افزایش یابد، تصریح کرد: ایران در بلندمدت می‌تواند با کشورهای زیادی تعامل داشته باشد و از طریق LNG به بازار اروپا دست یابد.

معاون وزیر نفت با بیان این که بازار اروپا، بازاری نیست که بتوانیم با روسیه رقابت کنیم، اظهار داشت: ایران جایگزین روسیه نمی‌شود و هدفی هم در این زمینه ندارد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز، تاکید کرد: ایران بازار خود را دارد و کشورهای همسایه به گاز ایران نیاز دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه با توجه به وجود بزرگترین ذخایر گاز جهان، ایران ظرفیت بالایی در تامین گاز همسایه‌های خود دارد و مسائلی از جمله قیمت، امکانات سیاسی و فنی باید به مرور حل شود، بیان کرد: تولید گاز ایران تا چهار سال آینده از ٦٠٠ میلیون مترمکعب در روز کنونی به یک میلیارد و ٢٦٠ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

به گفته معاون وزیر نفت، برداشت ایران از مخزن پارس جنوبی تا سال آینده با قطر برابر می‌شود و می توانیم این گاز را به ارزش افزوده تبدیل کنیم.