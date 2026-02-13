تولید مستند «رمضان در مرز» در مرزهای آبی بندر گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهمند عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مستند ویژه «رمضان در مرز» با مشارکت نیروهای این مجموعه تولید شده و قرار است در ایام این ماه پرفضیلت به صورت سراسری از رسانه‌های داخلی پخش شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی استان بوشهر افزود: این کلیپ که با هدف ترویج فرهنگ معنویت، همدلی و تقویت روحیه دینی در جامعه تهیه شده، جلوه‌هایی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان در حراست از مرزهای آبی و خاکی کشور را در کنار طنین روح‌بخش اذان به تصویر می‌کشد.

وی بیان کرد: در این اثر تصویری، صحنه‌هایی از حضور مقتدرانه نیروهای مرزبانی در سواحل خلیج فارس و مأموریت‌های دریایی گنجانده شده است.

وی بیان کرد: این اقدام در راستای برنامه‌های فرهنگی ماه رمضان و با هدف پیوند هرچه بیشتر ارزش‌های معنوی با مسئولیت‌های خطیر مرزبانی انجام شده است.

وی از فرمانده پایگاه دریابانی گناوه و مجموعه ناوگروه شناوری و همه همکاران که در تهیه این مستند همکاری داشتند تقدیر کرد و گفت: این کلیپ قرار است از ابتدای ماه مبارک رمضان در سطح ملی منتشر و از بسترهای مختلف رسانه‌ای در اختیار عموم مردم قرار گیرد.