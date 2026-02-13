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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

تولید مستند «رمضان در مرز» در مرزهای آبی بندر گناوه

تولید مستند «رمضان در مرز» در مرزهای آبی بندر گناوه

بوشهر- معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی استان بوشهر از تولید مستند «رمضان در مرز» در مرزهای آبی بندر گناوه برای پخش سراسری در ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهمند عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مستند ویژه «رمضان در مرز» با مشارکت نیروهای این مجموعه تولید شده و قرار است در ایام این ماه پرفضیلت به صورت سراسری از رسانه‌های داخلی پخش شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی استان بوشهر افزود: این کلیپ که با هدف ترویج فرهنگ معنویت، همدلی و تقویت روحیه دینی در جامعه تهیه شده، جلوه‌هایی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان در حراست از مرزهای آبی و خاکی کشور را در کنار طنین روح‌بخش اذان به تصویر می‌کشد.

وی بیان کرد: در این اثر تصویری، صحنه‌هایی از حضور مقتدرانه نیروهای مرزبانی در سواحل خلیج فارس و مأموریت‌های دریایی گنجانده شده است.

وی بیان کرد: این اقدام در راستای برنامه‌های فرهنگی ماه رمضان و با هدف پیوند هرچه بیشتر ارزش‌های معنوی با مسئولیت‌های خطیر مرزبانی انجام شده است.

وی از فرمانده پایگاه دریابانی گناوه و مجموعه ناوگروه شناوری و همه همکاران که در تهیه این مستند همکاری داشتند تقدیر کرد و گفت: این کلیپ قرار است از ابتدای ماه مبارک رمضان در سطح ملی منتشر و از بسترهای مختلف رسانه‌ای در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

کد مطلب 6748084

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