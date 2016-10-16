۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

با نزدیک شدن به اربعین حسینی(ع) انجام شد؛

افتتاح مسیر چارتری دریایی خرمشهر به بندر بصره

مسیر چارتری جابجایی مسافر از راه دریایی خرمشهر (اروندرود) به بندر بصره با حضور مسئولان محلی خرمشهر و مقامات کشتیرانی عراق در بندرگاه خرمشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قرار است یک فروند کشتی مسافری عراقی با ظرفیت ۴۰۳ نفر برای نخستین بار جابجایی زائران اربعین حسینی را انجام دهد.

در این مراسم،  معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر گفت: این کشتی مسافری عراقی توان تردد سه بار در روز بین بصره و خرمشهر را دارد. و در صورت استقبال زائران اربعین حسینی می‌توان تعداد تردد این کشتی را در شبانه‌روز بیشتر و یا شناورهای دیگر را در این مسیر اضافه کرد.

ولی‌الله حیاتی اضافه کرد: این کشتی مسافری عراقی هفته گذشته وارد آب‌های ایران شد و در بندرگاه خرمشهر پهلو گرفت. علاه بر راه‌های زمینی چذابه و شلمچه برای جابجایی زائران اربعین حسینی، از طریق راه دریایی نیز می‌توان زائران جابجا شوند و از مزایای سهولت این نوع سفرها بهره‌مند شوند.

سال گذشته ۳۷ هزار زائرایرانی اربعین حسینی از تنها راه دریایی خرمشهر به عتبات عالیات سفر کردند.

