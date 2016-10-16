افتتاح مسیر چارتری دریایی خرمشهر به بندر بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قرار است یک فروند کشتی مسافری عراقی با ظرفیت ۴۰۳ نفر برای نخستین بار جابجایی زائران اربعین حسینی را انجام دهد.
در این مراسم، معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر گفت: این کشتی مسافری عراقی توان تردد سه بار در روز بین بصره و خرمشهر را دارد. و در صورت استقبال زائران اربعین حسینی میتوان تعداد تردد این کشتی را در شبانهروز بیشتر و یا شناورهای دیگر را در این مسیر اضافه کرد.
ولیالله حیاتی اضافه کرد: این کشتی مسافری عراقی هفته گذشته وارد آبهای ایران شد و در بندرگاه خرمشهر پهلو گرفت. علاه بر راههای زمینی چذابه و شلمچه برای جابجایی زائران اربعین حسینی، از طریق راه دریایی نیز میتوان زائران جابجا شوند و از مزایای سهولت این نوع سفرها بهرهمند شوند.
سال گذشته ۳۷ هزار زائرایرانی اربعین حسینی از تنها راه دریایی خرمشهر به عتبات عالیات سفر کردند.
