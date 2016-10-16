ایران رکورد دار افزایش قیمت نفت جهان شد/ هر بشکه ۵ دلار گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی رکورد بالاترین افزایش قیمت نفت در بین پنج شاخص معتبر نفت خام جهان به نفت خام سنگین صادراتی ایران تعلق گرفت به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در معاملات منتهی به ۷ اکتبر افزایشی بیش از ۵ دلار را تجربه کرد.

بر این اساس، در معاملات منتهی به ۷ اکتبر قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران با ثبت افزایش ۵ دلار و ۷۹ سنت در محدوده ۴۶ دلار و ۵۵ سنت در بازار معامله شد که بالاترین قیمت فروش نفت خام سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون است.

همزمان با افزایش قیمت نفت خام سنگین، بهای هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران هم با ثبت افزایش ۵ دلار و ۲۴ سنت در محدوده ۴۷ دلار و ۸۵ سنت در بازار داد و ستد شد که این رقم هم بالاترین نرخ برای فروش نفت خام سبک ایران از ابتدای سال میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

با وجود این افزایش قیمت بیش از پنج دلاری، اما کماکان فاصله حدود ۱۰ دلاری بین متوسط قیمت نفت‌خام‌های صادراتی ایران در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ وجود دارد، به طوری که متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۹ دلار و ۳ سنت و بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی کشور ۳۶ دلار و ۹۰ سنت بوده که با قیمت‌های ۵۰ دلار سال ۲۰۱۵ فاصله دارد.

از سوی دیگر در معاملات منتهی به ۷ اکتبر قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک با ثبت افزایش ۴ دلار و ۳۷ سنت در محدوده ۴۷ دلار و ۵۰ سنت، قیمت هر بشکه نفت خام سبک و شیرین (وست‌تگزاس) با افزایشی ۲ دلار و ۷۸ سنتی در محدوده ۴۹ دلار و ۵۴ سنت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۲ دلار و ۸۵ سنت افزایش در محدوده ۴۹ دلار و ۵۳ سنت به فروش رسیده است.

قیمت هر بشکه نفت خام شاخص دوبی هم با ثبت افزایش ۴ دلار و ۸۶ سنت در محدوده ۴۸ دلار و ۶۳ سنت و قیمت شاخص نفت عمان با ثبت ۴ دلار و ۶۴ سنت در محدوده ۴۸ دلار و ۸۱ سنت در بازار داد و ستد شده است.

مهمترین عامل افزایش خیره‌کننده قیمت نفت خام در معاملات منتهی به ۷ اکتبر کاهش بی‌سابقه ذخایر نفت خام آمریکا است به طوری که بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا تا سی‌ام سپتامبر ۲۰۱۶ ذخایر ظرفیت‌سازی نفت خام آمریکا به جای افزایش یک میلیون بشکه‌ای، حدود سه میلیون بشکه کاهش یافته است.

هم‌اکنون حجم ذخیره‌سازی نفت خام آمریکا به حدود ۵۰۰ میلیون بشکه رسیده و برای پنجمین هفته متوالی در مجموع ذخیره‌سازی نفت این کشور حدود ۲۶ میلیون بشکه کاهش یافته که افزایش فعالیت طرح‌های پالایشگاهی آمریکا مهمترین عامل کاهش ذخایر نفت این کشور به شمار می‌رود.

در کنار کاهش حجم ذخیره‌سازی نفت در آمریکا، کاهش نرخ اجاره کشتی‌های نفت‌کش و آثار روانی توافق اعضای اوپک برای تعیین سقف تولید نفت را می‌توان از دیگر دلایل جهش قیمت نفت در معاملات منتهی به ۷ اکتبر نام برد.