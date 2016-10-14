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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

با اعلام دبیرخانه اوپک؛

قیمت سبد نفتی اوپک ٦١ سنت کاهش یافت

قیمت سبد نفتی اوپک ٦١ سنت کاهش یافت

قیمت سبد نفتی اوپک، امروز با ٦١ سنت کاهش به ٤٨ دلار و هفت سنت برای هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان، روز چهارشنبه (٢١ مهرماه)، ٤٨ دلار و ٦٨ سنت برای هر بشکه بود که امروز با ٦١ سنت کاهش به ٤٨ دلار و هفت سنت برای هر بشکه رسید.

سبد نفت خام اوپک شامل ١٤ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، اورینته اکوادور، سبک رابی گابون، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، مارین قطر، سبک عربی عربستان، موربان امارات و مری ونزوئلا است.

کد مطلب 3795036

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