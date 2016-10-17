سمینار «وحدت اسلامی، احیای تمدن نوین اسلامی» در هند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و علی دهگاهی، رایزن فرهنگی ایران در هند با حضور در دانشگاه همدرد هند با احتشام حسنین، رئیس این دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کردند

در ابتدای این دیدار، احتشام حسنین، با اشاره به نقش مرحوم عبدالحمید، در تأسیس این دانشگاه گفت: این دانشگاه، امروز به عنوان یک دانشگاه نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی نقش پررنگی در پرورش دانشجویان و پزشکان سنتی هند دارد.

وی همچنین ابراز علاقه کرد تا با دانشگاه‌های ایران در زمینه طب سنتی و همچنین نانوتکنولوژی و علوم پزشکی، همکاری و ارتباط داشته باشد.

در ادامه حجت‌الاسلام پژمان‌فر گفت: ایران و هند دو کشور با تمدن‌های کهنسال و درخشان هستند که ارتباطات تمدنی و تاریخی زیادی از گذشته تا به امروز داشته‌اند. بنابراین امروز باید ارتباطات ایران و هند در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیش از پیش ارتقا یابد.

علی دهگاهی، رایزن فرهنگی کشورمان نیز در این دیدار گفت: رایزنی فرهنگی ایران ارتباط خوبی با دانشگاه همدرد دارد و اتاق ایران را در این دانشگاه تأسیس کرده است.

دهگاهی همچنین پیشنهاد داد که با همکاری گروه مطالعات اسلامی دانشگاه همدرد، سمینار علمی «وحدت اسلامی، احیای تمدن نوین اسلامی» در بهمن‌ماه سال جاری در این دانشگاه برگزار شود؛ که پیشنهادات رایزن فرهنگی کشورمان با استقبال رئیس دانشگاه همدرد روبرو شد.