معاون استاندار لرستان: آواربرداری در دورود همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی شامگاه چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: متاسفانه تا این لحظه تعداد شهدای حمله هوایی محور آمریکایی صهیونسیتی به شهرستان دورود به ۱۲ نفر افزایش یافته است.

وی اظهارداشت: تعداد آمار شهدای این حادثه تاکنون ۱۲ نفر است و تعداد مجروحین نیز ۱۱۶ نفر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان بیان کرد: عملیات آواربرداری نیز همچنان انجام می‌گیرد.

وی پیش از این نیز گفته بود که احتمال افزایش تعداد شهدا و مجروحین وجود دارد و متاسفانه تعدادی از اجساد نیز به علت آسیب‌های فراوان قابل شناسایی نیستند.

روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دورود هم در اطلاعیه‌ای ضمن انتشار اسامی، اعلام کرد: «با کمال تأسف و تألم به اطلاع مردم ولایت مدار شهرستان دورود می‌رساند در حمله ددمنشانه رژیم جنایتکار و فاسد آمریکا و رژیم دست نشانده‌اش رژیم خبیث و غاصب صهیونیستی به مناطق مسکونی شهرمان؛ ۱۲ تن از مردان؛ زنان و کودکان مظلوم و بی گناه این سرزمین به خون خود آغشته شده و شهر ما را داغدار خود کردند.»

بنابراین گزارش، حملات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به مناطق شهری دورود در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در محل انفجار شد.

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اعلام کرد که در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیم‌های کودک‌کش آمریکایی–صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در شهرستان دورود، ۴ نفر از فرهنگیان شریف این شهرستان و از سرمایه‌های گرانقدر آموزش و پرورش استان لرستان به فیض شهادت نائل آمدند.