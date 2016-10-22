به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در همایش روز ملی روستا و عشایر با بیان اینکه مردم ما در روستاها باید قدم به قدم از سطح رفاه مناسب برخوردار شوند، گفت: روستاییان نباید دغدغه سلامتی، آموزش فرزندان، ارتباط با شهرها و همچنین دغدغه آب بهداشتی داشته باشند و به منظور توسعه کشاورزی، تلاشمان بر این است که روستاها در مسیر توسعه و حرکت درست قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: تا پایان دولت یازدهم هیچ روستای بالای ۲۰ خانواری وجود نخواهد داشت مگر اینکه از نعمت تلفن برخوردار شود و این به معنای حرکت در مسیر درست توسعه روستایی است.

رئیس‌جمهور، اشتغال روستایی را یکی از معضلات این قشر از جامعه نام برد و گفت: اگر می‌خواهیم روستاییان با همان روحیه بلند سلحشوری، وطن‌دوستی و عشق به تولید، راه خود را ادامه دهند، باید با بیکاری مقابله کنیم.

روحانی با بیان اینکه امروز بیکاری و عدم اشتغال یک معضل بزرگ برای سراسر کشور ماست، گفت: بزرگترین مشکل کشور ما در سال‌های آینده موج بیکاری است و تمام مشکلات کشور، ریشه‌اش به بیکاری برمی‌گردد.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی شغل وارد بازار کار شدند اما توان ما برای اشتغال چقدر است؟ ما با امکانات فعلی حتماً نمی‌توانیم پاسخگوی این تعداد متقاضی کار باشیم لذا باید یک حرکت بزرگ برای رونق ایجاد شود و باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد.

رئیس‌جمهور خطاب به رسانه‌ها گفت: باید رسانه‌های ما از دروغ، اتهام، اختلاف‌افکنی، ایجاد تفرقه و جناح‌بندی‌های غیرضرور دست بردارند.

روحانی با طرح این سؤال که آیا دولت برای ثبات، وزیر عوض نکند؟ گفت: روزنامه‌های بداخلاق یک زمان می‌گویند دولت به وزرایش چسبیده و آنان را تغییر نمی‌دهد و وقتی که وزرا تغییر می‌کنند، همان رسانه‌ها می‌گویند چرا وزرایش را تغییر داده است.

وی با بیان اینکه هدف کشور، توسعه و تعالی است و هدف دولت نیز خدمت است، گفت: در راه این خدمت و توسعه گاهی نیاز به ثبات است و گاهی نیاز به تغییر مدیر و این‌گونه نیست که در یک شرایط واحد باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه باید همه به فکر معضل اساسی کشور یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل جوان و تحصیلکرده به ویژه زنان و دختران باشیم، گفت: آمار بیکاری دختران و زنان بیشتر از مردان است لذا ما باید به فکر اشتغال باشیم، پیشنهاد بدهیم، انتقاد کنیم و به جای حرف‌های صد مَن یک غاز که هیچ ارزشی ندارد، برای رفع بیکاری تلاش کنیم.

روحانی همچنین تصریح کرد: با درخواست ستاد اقتصاد مقاومتی از رهبر معظم انقلاب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تومان از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته می‌شود که با اختصاص این مبلغ، ما شاهد یک حرکت بزرگ برای اشتغال روستاییان خواهیم بود.