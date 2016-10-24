به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده امروز در سومین اجلاس سراسری معاونان و مسئولان برنامه ریزی دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه استانداردهای آموزشی را به طور کامل رعایت کرده است و اکنون به ازای هر یک استاد کمتر از ۲.۶ دانشجو وجود دارد این در حالی است که دانشگاه هایی مانند امیرکبیر، صنعتی شریف و تربیت مدرس به ازای هر استاد ۴ یا ۵ دانشجوی دکتری دارد.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه آزاد با خالی ماندن ظرفیت در رشته های کاردانی و کارشناسی و جمعیت بالای کارمند مواجه است که باید برای این موضوعات چاره ای اندیشیده شود.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: اکنون ۸۰ درصد منابع مالی این دانشگاه صرف پرداخت حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی می شود و بخش اندکی از درآمد دانشگاه را می توانیم برای دیگر مصارف مصرف کنیم.

میرزاده خاطرنشان کرد: جمعیت دانشجویی کشور رو به کاهش است و این کاهش تا سال ۹۹ ادامه دارد، بنابراین ما باید بخشی از درآمدهای خود را از دیگر برنامه ها تامین کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ما همواره با در نظر گرفتن رفع نیازهای کشور به دنبال ایجاد شاخص های کیفی در دانشگاه بوده ایم و گزارشی را مبنی بر فعالیت های خود و توسعه کیفیت فعالیت های دانشگاه تدوین کرده ایم که در هفته جاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات موسس دانشگاه ارائه و ارسال خواهد شد.

وی تاکید کرد: این گزارش نشان می دهد که دانشگاه آزاد در چارچوب استانداردهای کشور حرکت کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: با افزایش رقبای این دانشگاه ما نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش پذیرش داشتیم که شهریه این میزان کاهش حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می شد. ما اکنون نمی توانیم این شهریه را دریافت کنیم.

میرزاده خاطرنشان کرد:با استانداردهای دوگانه با دانشگاه آزاد برخورد می شود اما ما از تهدیدهای پیش روی دانشگاه استفاده کردیم و آنها را به تبدیل به فرصت کرده ایم.

وی تصریح کرد: به طور مثال شورای اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه آزاد راه اندازی شد و اکنون هزار شرکت واحد فناور و هسته فناور این دانشگاه در ۱۰۰ مرکز رشد مستقر هستند.

وی با بیان اینکه باید میزان وابستگی دانشگاه به شهریه دانشجویان کاهش یابد، تاکید کرد: تا سال ۹۹ باید وابستگی دانشگاه به شهریه حدود ۶۰ درصد باشد.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه در دو دولت گذشته به گونه ای برنامه ریزی شد تا دانشگاه آزاد با چالش جدی مالی و حتی شکست مواجه شود، گفت: در دو دولت گذشته رشد جمعیت دانشجویی در دانشگاه های دولتی ۱۰ درصد، دانشگاه های غیرانتفاعی ۲۴ درصد، دانشگاه علمی کاربردی ۲۸ درصد، دانشگاه پیام نور ۲۰ درصد و در دانشگاه آزاد تنها ۳.۹ درصد افزایش یافت.

میرزاده خاطرنشان کرد: این برنامه ریزی برای رکود دانشگاه آزاد تنظیم شده بود که موجب شد بار مالی زیادی به دانشگاه اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست ها موجب شد تا ۱۱ هزار رشته محل این دانشگاه از ۳۰ هزار رشته محل با عدم متقاضی مواجه باشد اما ما باید هزینه های کارکنان، اساتید و نگهداری ساختمان ها را پرداخت می کردیم.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: با تمام فشارهای مالی که بر دانشگاه آمده اما ۳۹۰۰ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه ارتقا علمی یافته اند و ۴ هزار عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه جذب شده اند.

میرزاده اظهار داشت: همچنین پرونده ۳۵۰۰ نفر از اعضای هیات علمی جدید این دانشگاه نیز در دست بررسی و اقدام است.

همه رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد قانونی است

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه تمامی رشته محل های این دانشگاه قانونی است، گفت: همه رشته های این دانشگاه یا مصوب دفتر گسترش و یا دارای مجوز از کمیسیون سه نفره مصوب مجلس شورای اسلامی مجوز دارند.

میرزاده خاطرنشان کرد: این موضوع که می گویند ۷ هزار رشته محل این دانشگاه مجوز ندارد یک بحث غیرکارشناسی است و سبب تشویش اذهان عمومی می شود.

وی به موضوع طرح تجمیع یک و دو این دانشگاه اشاره کرد و افزود: در حال برنامه ریزی برای طرح تجمیع سه این دانشگاه هستیم که این طرح با هدف کاهش فرآیندها و افزایش فناوری اطلاعات در دانشگاه اجرا می شود.

گلایه میرزاده از دانشگاه های غیرانتفاعی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سختگیری های وزارت علوم موضوع صحیحی است زیرا آموزش عالی باید بر اساس استاندارد اداره شود، گفت: اما برخی موسسات غیرانتفاعی بدون استاد و امکانات و بدون آزمون اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد کرده اند و اکنون چه کسی باید با این وضعیت برخورد کند.

میرزاده تصریح کرد: ما انتظار داریم استانداردها وجود داشته باشد، اما استانداردها برای برخی مراکز بیشتر نباشد یا اگر برای دانشگاه آزاد رعایت استانداردها ضروری است موسسات غیرانتفاعی نیز این استانداردها را رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما از نظارت استقبال می کنیم به شرطی که دوگانه باشد.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: با توجه به اینکه سال تحصیلی آغاز شده، اما هنوز بسیاری از موسسات غیرانتفاعی در حال ثبت نام دانشجو برای نیم سال تحصیلی هستند و برخی از این موسسات تا ۳۰ آبان اجازه ثبت نام به دانشجویان را دارند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که ما اگر اکنون اقدام به ثبت نام می کنیم دانشجویان در نیم سال دوم مشغول به تحصیل خواهند شد.

میرزاده در خصوص پرداخت وام به دانشجویان دوره دکترای این دانشگاه نیز گفت: دانشجویان درخواست های خود را به واحدها ارائه دهند و اگر به درخواست های آنها پاسخ داده نشد، به ما اطلاع دهند.