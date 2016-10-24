توضیحات معاون بنیاد ادبیات داستانی درباره کارگاه پیشرفته رمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، ابراهیم زاهدی مطلق، معاون داستان این بنیاد با اعلام فرصت کوتاه باقی‌مانده تا پایان زمان ثبت‌نام در کارگاه پیشرفته آموزش رمان با تدریس و راهنمایی احمد دهقان، درباره نحوه ارائه آموزش‌های رمان‌نویسی در آن و همچنین تداوم کارگاه پیشرفته آموزش رمان توضیح داد.

وی گفت: کارگاه پیشرفته آموزش رمان، احترام به جامعه خلاقان سراسر کشور در حوزه رمان‌نویسی است و ما در گام قبل، همین احترام را نثار کسانی کردیم که در زمینه داستان کوتاه خلاقیت داشتند. آن‌ گروه از علاقه‌مندان را در اختیار داوود غفارزادگان گذاشتیم تا در یک دوره سه‌ماهه، نوشتن داستان کوتاه را فرا بگیرند. این برنامه ما محصولات بسیار خوبی داشت و داستان‌های قابل انتشار زیادی از دل کار بیرون آمد که بعد از ویرایش داستان‌ها از طرف نویسندگانشان، به زودی در مسیر چاپ قرار خواهد گرفت.

زاهدی ادامه داد: در حوزه رمان، حتی ممکن است محصول قابل توجهی به دست نیاید و شاید یک رمان خوب هم نوشته نشود. با این حال، وظیفه بنیاد شعر و ادبیات داستانی این است که فضایی در اختیار مخاطب علاقه‌مند و ادب‌جوی پیگیر برای تعقیب علایق‌اش قرار دهد.

معاون داستان بنیاد شعر و ادبیات داستانی با بیان این‌که اصل این طرح، متعلق به بنیاد است، خاطرنشان کرد: ما این طرح را با آقای دهقان مطرح کردیم و او بسیار استقبال کرد. البته این‌که چگونه پذیرش داشته باشیم و چطور از طرح خروجی بگیریم، محصول همفکری ما و اوست. احمد دهقان، نویسنده‌ باتجربه‌ای است که هم در جنگ حضور داشته، هم کلاس‌های متعدد قصه‌نویسی را اداره کرده و هم موسس بعضی جلسات قصه‌خوانی و نقد داستان بوده است.

زاهدی مطلق درباره نوع مواجهه استاد و شاگرد در این کارگاه یک‌ساله گفت: احمد دهقان در داستان به نقطه‌ای رسیده که مشخصاً متعلق به خود اوست و پختگی او پس از حدود ۳۰ سال نویسندگی، باید روزی به بچه‌های این مملکت ارائه می‌شد که گمان می‌کنم کارگاه رمان او زمینه انتقال این تجربه‌ها و پختگی‌ها را فراهم خواهد کرد. دهقان، شاگردانش را طوری تربیت می‌کند که شامه و حساسیت آن‌ها برای یافتن عناصر داستانی در جامعه تقویت شود. این کار ممکن نیست؛ مگر در همزیستی با او. این مدل و روش کلی آموزش است.

ادب‌جویان و علاقه‌مندان به حضور در این کارگاه، نهایتا تا پایان روز چهارشنبه ۵ آبان ۹۵ فرصت دارند، با مراجعه به درگاه اینترنتی reg.adabiatirani.com اطلاعات خواسته شده (اطلاعات شخصی و طرح یا خلاصه رمان) را تکمیل و در کارگاه پیشرفته آموزش رمان ثبت‌نام کنند.

البته پذیرش نهایی همه داوطلبان از طریق مصاحبه حضوری با احمد دهقان، خالق آثار تحسین‌شده‌ای چون «سفر به گرای ۲۷۰ درجه»، «گردان چهار نفره»، «دشتبان»، «پرسه در خاک غریبه» و ... انجام خواهد شد که اولویت با متقاضیان زیر ۳۵ سال است.