تشریح وضعیت تیم ساندا پسران ایران برای حضور در مسابقات جهانی چین

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان شیرآقایی، سرمربی تیم ملی ساندا پسران رده‌های پایه پیرامون شرایط برگزاری اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در چین اظهار داشت: برای رقابت‌های جهانی ۶ مرحله اردو را برنامه‌ریزی کرده بودیم که ۲ اردوی اول را به آماده‌سازی پایه‌ای بازیکنان، تطابق‌پذیری و سازگاری با شرایط تمرین حرفه‌ای اختصاص دادیم و سعی کردیم تا با ۲ مرحله انتخابی، به شناخت کاملی از بازیکنان برسیم.

وی در ادامه بیان داشت: از اولین مرحله که با ۲۲ نفر شروع شد تا اکنون که در سومین مرحله در اردوی قائم‌شهر مازندران هستیم و به ۱۴ نفر رسیده‌ایم، ۱۱ وزن برتر تقریباً مشخص شده‌اند و بازی تدارکاتی برای شناخت هر چه بیش‌تر نقاط ضعف و قوت درنظر گرفتیم. از این ۱۴ نفر، ۳ بازیکن ذخیره خواهند بود که همراه ما هستند و در نهایت باید به ۸ نفر برتر برای اعزام برسیم.

شیرآقایی درباره رقبای ملی‌پوشان ایران تصریح داشت: در رده‌های پایه هر سال با تغییر نفرات مواجه هستیم و به این دلیل باید آنالیز حین تورنمنت را در دستورکار قرار بدهیم اما کشورهای مثل چین، مصر، هند، کره و ویتنام در کنار برخی تک ستاره‌ها از کشورهای دیگر، همواره رقبای مستقیم و قدرت‌مند ما هستند. ما در تیم ملی نوجوانان ۵ بازیکن داریم که نخستین اعزام خود را تجربه خواهند کرد و در تیم جوانان نیز از ۶ بازیکن، ۳ بازیکن تجربه رقابت آسیایی را دارند و ۳ بازیکن برای نخستین بار دعوت به اردو شده‌اند.

وی همچنین عنوان داشت: الحمدالله بچه‌ها از شرایط آمادگی نسبی خوبی برخوردار هستند و تاکنون طبق برنامه از پیش تعیین شده، قدم به قدم و منطبق بر زمان جلو رفته‌ایم. بچه‌ها عمل‌کرد خوبی از خود نشان داده و سرشار از انگیزه برای مبارزه و کسب نشان هستند. اکنون برخی از ملی‌پوشان بزرگسال ما هم در اردو به کمک آمده‌اند و مشغول تمرین با بچه‌ها و هم‌چنین انتقال تجربیات هستند.

سرمربی تیم ملی ساندا پسران در پایان گفت: محسن محمدسیفی، اسطوره ووشو جهان نیز کنار ماست و با بچه‌ها تمرین می‌کند. امیدوارم بتوانیم در مسابقات جهانی ضمن دفاع از کیان ایران و ثبت نتایجی خاطره‌انگیز، پاسخ خوب و شایسته‌ای به زحمات فدراسیون و کمیته تیم‌های ملی که با برگزاری مرتب و به‌موقع اردوها در آماده‌سازی نقش مهمی داشتند، هم‌چنین با برپایی باکیفیت لیگ رده‌ها به خروجی فنی بازیکنان نوجوان و جوان کمک کرده‌اند؛ بدهیم.

