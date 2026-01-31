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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۶

مادر شهیدان جمال و مجید منصور به فرزندان شهیدش پیوست

مادر شهیدان جمال و مجید منصور به فرزندان شهیدش پیوست

جهرم- مرحومه سلطان منصوری مادر شهیدان والامقام جمال و مجید منصور از شهدای شهرستان جهرم،در سن ۹۳ سالگی بر اثر بیماری و کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحومه سلطان منصوری مادر شهیدان والامقام جمال و مجید منصور از شهدای شهرستان جهرم، پس از سالها رنج و دوری از فرزندان شهیدش، در سن ۹۳ سالگی بر اثر بیماری و کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

پیکر این مادر شهید امروز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه در ساعت ۱۰:۳۰ صبح در گلزار شهدای فردوس، تشییع می‌گردد.

همچنین مراسم ختم آن مرحومه نیز، همان روز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در امامزاده اسماعیل (ع) در کوی صحرا برگزار خواهد شد.

گفتنی است شهید والامقام جمال منصور متولد ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۳ در ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۶۲ در خاک عراق و شهید مجید منصور متولد ۲۰ شهریورماه ۱۳۴۴ در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ در خرمشهر به فیض شهادت نائل آمدند.


کد مطلب 6735574

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