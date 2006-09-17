مسابقات جهاني زمان بازدهي كشتي است/ انتظار كسب چهار يا پنج مدال طلا را داريم

سرمربي اسبق تيم ملي كشتي درگفتگو با خبرنگار"مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: تيمي كه در حال حاضر آماده شركت در مسابقات جهاني چيني شده، تيم بسيار خوبي است كه تركيبي از جوانان و با تجربه ها دركنار يكديگر قرار گرفته ا ند و مي توانند حضور خوبي نيز در مسابقات داشته باشند.

وي در ادامه تصريح كرد: با توجه به شناختي كه از نفرات تيم ملي كشتي دارم و همچنين تمرينات و اردوهاي خوبي كه اين كشتي گيران پشت سرگذاشته اند و چنانچه بدشانسي نياوريم بايد حداقل 4 يا 5 مدال از مسابقات جهاني چين كسب نماييم زيرا در اكثراوزان كشتي گيران آماده اي به اين مسابقات اعزام خواهند شد كه توانايي كسب مدال را دارند.

كاوه به رشد چشمگير كشتي در سالهاي اخيراشاره نمود و افزود : درطول چند سال اخيركشتي كشور تا آنجا رشد نموده كه در حال حاضر در اكثر اوزان حداقل 3 كشتي گير تراز اول داريم كه مي توانند براي كشور افتخار آفريني كنند و اين نشان دهنده اين مسئله است كه كشتي كشور داراي كميت خوبي گرديده است و هرچه به جلو مي رويم وضعيت نيز بهتر مي شود.

سرمربي سابق تيم ملي كشتي آزاد درادامه خاطرنشان ساخت : اكنون كشتي دنيا روي كشتي ما حساب ويژه اي مي كند و اين مسئله بار رواني خوبي براي ما محسوب مي شود و بايد در مسابقات جهاني نتيجه زحمات خود را دريافت كنيم و چنانچه با قرعه خوبي نيزمواجه شويم اين مسئله براي كشتي گيران ما دور از دسترس نيست.

وي درخاتمه با اشاره به مسابقات جهاني سال گذشته گفت : در سال گذشته بايد بدشانسي نتوانستيم در مدال آوري موفق باشيم ولي امسال با اين نفرات آماده مي توانيم جبران مافات كنيم و اقتدار كشتي كشورمان را در ميادين جهاني به اثبات برسانيم .

تيم ملي كشتي كشورمان 31 شهريورماه جهت شركت در مسابقات جهاني چين عازم اين كشور خواهد شد.