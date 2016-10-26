هشدار وزارت علوم به داوطلبان دانشگاه آزاد/ دانشگاه تمکین نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، کارن ابری نیا، مدیرکل آموزش عالی دانشگاه های غیردولتی وزارت علوم با حضور در برنامه گفتگوی خبری شبکه ۴ سیما، اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد برسر کدرشته های این دانشگاه را بررسی کرد.

وزارت علوم دانشگاه آزاد را بسیار تحمل کرده است

ابری نیا در پاسخ به درخواست دانشگاه آزاد مبنی بر ارزیابی دانشگاه آزاد مانند سایر موسسات آموزش عالی گفت: این صحبت ها، شگفت آور است، وزارت علوم طی سال های اخیر به دنبال ارتقاء کیفیت آموزشی است، با این وجود مشکلاتی را که دانشگاه آزاد ایجاد کرده بسیار تحمل کرده و با این دانشگاه همراهی کرده است.

تعطیلی ۶۰ درصد فعالیت دانشگاه آزاد در صورت اجرای معیارها

وی ادامه داد: وزارت علوم اگر قصد داشت معیارها، شاخص ها و ضوابطی را که برای زیر نظام‌های دیگر اجرا کرده برای این دانشگاه اجرا می کرد، الان شاید ۶۰ درصد فعالیت های این دانشگاه تعطیل می شد.

مدیرکل آموزش عالی دانشگاه‌های غیردولتی وزارت علوم، ادامه داد: بالاخره اتفاقاتی که در دوره های گذشته و دولت های قبل رخ داده، مانند قطاری است که در ریل افتاده و نمی شود آن را متوقف کرد، باید آن را به ریل اصلی خود بازگرداند.

شورای عالی برنامه ریزی بالاترین مرجع تصویب مجوزها

وی تصریح کرد: برای این کار باید به دانشگاه آزاد فرصت داده شود، که داده شد، شورای عالی برنامه ریزی به عنوان بالاترین مرجع تصویب مجوزها برای آموزش عالی در کشور است فرقی هم نمی کند که برای کدام زیرنظام باشد.

کمیته ۳ نفره اصلا مطرح نبوده است

ابری نیا افزود: اینکه ادعا می شود یک کمیته سه نفره برای تصویب این کدرشته ها وجود داشته این موضوع اصلا مطرح نبوده، این کمیته ۲۰ الی ۲۵ سال پیش مطرح شده و اصلا اجرایی نشده، یک عضو این کمیته از وزارت علوم بوده که اصلا شرکت نکرده است.

وی در پاسخ به این سوال که، وزارت علوم نمی خواهد دانشگاه آزاد با دانشگاه هایی که اغلب، اعضای هیات رئیسه دانشگاه های دولتی در آنها سهام دارند رقابت کند، تصریح کرد: اساسنامه دانشگاه آزاد در سال ۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اصلاح شد.

دانشگاه آزاد نمی تواند تافته جدا باشد

مدیرکل آموزش عالی دانشگاه های غیردولتی وزارت علوم افزود: در بند اول اساسنامه دانشگاه آزاد آمده است، این دانشگاه یک موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می شود و بنابراین زیرنظام وزارت علوم است، باید از تمام ضوابط حاکم پیروی کند و نمی تواند تافته جدا بافته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تمام دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، تحت نظارت وزارت علوم هستند، همگی دارای هیات امنا هستند، نماینده وزیر علوم در تمام این هیات ها حضور دارد و دانشگاه مادر بر این موسسات و دانشگاه ها نظارت دارد.

دانشگاه آزاد از سیستم متمرکز سنجش پیروی نمی کند

ابری نیا تصریح کرد: ما مجوز موسسات غیردولتی را در شورای گسترش صادر می کنیم و حتی یک دانشجو خارج از سیستم سازمان سنجش پذیرش نمی شود در حالی که دانشگاه آزاد اسلامی از این مساله تبعیت نکرده و پذیرش دانشجو را به صورت اختیاری انجام می دهد و از سیستم متمرکز سنجش پیروی نمی کند.

سهامی در موسسات غیرانتفاعی ندارم

وی ادامه داد: من شخصا در هیچ موسسه غیرانتفاعی سهام ندارم، برخی همکاران ما سهام دارند و اتفاقا برخی از همکاران ما که دارای سهام هستند در سطح بندی موسسات، رتبه موسسه آنها در سطح ۴ قرار دارد. اگر قرار بود امتیاز ویژه ای برای آنها قائل باشیم، می توانستیم آنها را در سطوح بالاتر قرار دهیم. حتی سازمان بازرسی می تواند از این موسسات بازدید کند که به این موسسات مجوز خاصی نداده ایم.

عدم رعایت ظرفیت رشته توسط دانشگاه آزاد

مدیرکل آموزش عالی دانشگاه های غیردولتی وزارت علوم ادامه داد: وزارت علوم در شهریور ماه امسال با یک بار پذیرش ۴ هزار ۶۰۰ کد رشته موافقت کرد تا به دانشگاه آزاد فرصت دهد تا این کد رشته ها را اصلاح کند، همین تعداد نیز پر از مشکل است، هیات علمی استانداردی ندارد، دانشگاه آزاد حتی ظرفیت رشته را نیز رعایت نمی کند.

وجود گزارش هایی مبنی بر پذیرش ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد

وی افزود: دانشگاه های غیردولتی که تحت نظر وزارت علوم هستند، نمی توانند بیشتر از ۲۰ دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش کنند، اما از واحدهای دانشگاه آزاد گزارش های متعددی وجود دارد که در واحدهایی ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در کارشناسی ارشد پذیرفته است.

عدم شفاف سازی در تعداد پذیرش دانشجو دکتری

ابری نیا یادآور شد: ما به دنبال این هستیم دانشگاه آزاد که سهم موثری از آموزش عالی را برعهده دارد، ارتقاء کیفیت یابد و روندی را که طی می کند، روند خوبی باشد. با وجود اینکه دانشگاه آزادی ها از شفاف سازی صحبت می کنند، هنوز کسی نمی داند چند دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد پذیرش شده است.

الزام دانشگاه آزاد به اصلاح ساختار کد رشته‌های یک بار پذیرش

ابری نیا افزود: اگر در همین ۴۶۰۰ کد رشته محل که یک بار مجوز پذیرش داده شده است نیز ساختار خود را اصلاح نکنند، نمی توانند دانشجو پذیرش کنند. با توجه به این مساله، حتی گزارش هایی وجود دارد که این دانشگاه در کد رشته هایی که بدون مجوز هستند در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش کرده و اجرا می کند.

پذیرش دانشجو فقط برای افزایش درآمد فاجعه است

مدیرکل آموزش عالی دانشگاه های غیردولتی وزارت علوم ادامه داد: این یک فاجعه است که دانشگاه آزاد با پذیرش دانشجو تنها درآمد خود را بالا برده و امورات خود را بگذراند، این راه صحیحی نیست، بلکه باید با وزارت علوم تعامل کند. وزارت علوم به دنبال رشد و توسعه دانشگاه آزاد است.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم این دانشگاه سقوط کند اما ادعای ما این است اگر این روند را پیش گیرد، کیفیت نازلی را ارایه خواهد کرد، این مساله منجر به سقوط آموزش عالی می شود و این درست نیست و باید جلوی آن گرفته شود.

تعیین تکلیف کد رشته های یک بار پذیرش

ابری نیا خطاب به داوطلبان دانشگاه آزاد تاکید کرد: تنها کد رشته‌هایی که در سایت وزارت علوم اعلام شده دارای مجوز هستند. دانشجویان به سایت وزارت علوم مراجعه کرده و کد رشته های دارای مجوز را انتخاب کنند در صورتی که در غیر از این کد رشته ها تحصیل کنند مدارک آنها تایید نمی شود.

وی درباره تکلیف کد رشته هایی که مجوز یک بار پذیرش دارند نیز گفت: درصورتی که این کد رشته ها سال آینده اصلاح نشود، آنها نیز از لیست وزارت علوم خارج می شوند.