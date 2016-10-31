اعزام نیروهای شهرداری تهران به نجف و کربلا در روزهای ۱۰ و ۲۰ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با بیان اینکه مقدمات اعزام نیروها به کربلای معلی و نجف اشرف برای مراسم پیاده روی اربعین فراهم شده است، گفت: طی دو مرحله گروه ها، در روزهای ۱۰ (امروز) و ۲۰ آبان ماه از طریق مرز مهران به نجف و کربلا اعزام می شوند.

وی در خصوص چگونگی اعزام نیروها به شهرهای نجف و کربلا به منظور پاکسازی، نظافت و رفت و روب این شهرها افزود: برای اعزام نیروها به نجف و کربلا سعی شده که از اتوبوس ها به شکل یکپارچه استفاده شود؛ بدین ترتیب که گروه های ۴۰ نفره از مناطق شهر تهران وارد بوستان ولایت می شوند و پس از انجام مقدمات لازم و انجام فریضه نماز مغرب و عشاء به سمت مرز مهران حرکت می کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرداری تهران با اشاره به تعداد گروه های اعزامی اظهار داشت: گروه اول مجموعا ۶۰۰ نفر هستند که ۳۰۰ نفر به نجف اشرف و ۳۰۰ نفر به کربلا اعزام می شوند که پس از استقرار گروه دوم در شهرهای نجف و کربلا، ۱۲۰۰ نفر به کربلا و ۳۰۰ نفر به نجف اشرف (مجموعا۱۵۰۰ نفر) اعزام می شوند که در نهایت گروه اول به مرز مهران باز گردانده می شوند.

عبدالهی با تاکید بر اینکه مجموعا ۲۱۰۰ نفر نیرو برای خدمات رسانی به زائرین و پاکسازی، نظافت و رفت و روب این شهرها اعزام می شوند، تصریح کرد: تجهیزات لازم در زمان های مقرر به کربلا و نجف انتقال می یابند که در نهایت تمامی تجهیزات ۵ روز پس از مراسم اربعین حسینی به ایران بازگردانده می شوند.