زخمی شدن ۳ نظامی صهیونیست در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جوانان فلسطینی به عملیات شهادت طلبانه خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در عملیات شهادت طلبانه که این بار در نزدیکی شهرک بیت ایل در شمال شهر رام الله واقع در مرکز کرانه باختری روی داد، ۳ نظامی صهیونیست زخمی شدند و مجری عملیات هم به شهادت رسید.

در این عملیات که یک جوان فلسطینی به نام «محمد ترکمان» با تیراندازی به سمت نظامیان صهیونیست آنرا اجرا کرد، ۳ نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدند.

رسانه های عبری زبان پس از این عملیات از شهادت مجری عملیات خبر دادند و برخی منابع اعلام کرده اند که وی از نیروهای سرویس های امنیتی فلسطین بود.

با شهادت این جوان، شمار شهدای انتفاضه قدس به ۲۶۰ نفر رسید.

گفتنی است، روز یکشنبه نیز جوانی فلسطینی به نام «خالد احمد علیان اخلیل» با خودرو خود گروهی از نظامیان صهیونیست را در نزدیکی شهرک بیت امر در شمال الخلیل زیر گرفت که در نتیجه آن ۳ نظامی زخمی شدند اما خودش به ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید.