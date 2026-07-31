مقام آمریکایی: ترامپ به مذاکره و توافق با ایران تمایل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده فرصت دادن به مذاکرات با ایران است اما در صورتی که تهران با آتش بس موافقت کند.

بر اساس این گزارش، این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد: ترامپ مایل به امضای توافق با ایران است اما اگر حملات ایران ادامه یابد، اینکار برایش هزینه خواهد داشت.

ادعای این مقام آمریکایی درباره هزینه داشتن حملات به منافع آمریکا در منطقه برای ایران در حالی است که به اذعان محافل منطقه ای و بین المللی و حتی رسانه های داخل آمریکا، پایگاه ها و منافع واشنگتن در منطقه در پی حملات ایران متحمل خسارت های سنگین شده اند.