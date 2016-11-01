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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۳

توسط مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم؛

سلسه جلسات آسیب‌شناسی جریان اصولگرایی در قم برگزار می‌شود

سلسه جلسات آسیب‌شناسی جریان اصولگرایی در قم برگزار می‌شود

قم - دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم از برگزاری جلسات آسیب شناسی جریان اصولگرایی بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری توسط این مجمع خبر داد.

حجت‌الاسلام علی بنایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، اظهار داشت: این مجمع در نیمه دوم سال 1376 توسط گروهی از دوستان و وفادارن به انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به اینکه اعضای این تشکل نوپا که همگی از نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و معتقدین به ولایت مطلقه فقیه هستند، گفت: این مجمع با اعتقاد به کار آمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم بسیج همه جانبه همه اقشار و آحاد مردم برای حفظ و حراست از آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضرورت آگاهی بخشی به مردم شریف و انقلابی خصوصاً طلاب و فضلای محترم و انقلابی حوزه علمیه قم، علی رغم فضای سخت و حاکم بر آن سالها، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: دوستان مجمع در اولین جلسات مقدماتی و پس از مدتها بحث و گفت‌وگو بر سر انتخاب نام مناسب با اهداف تشکل و لزوم انطباق  بین عملکرد و نام انتخابی، سرانجام از بین چندین نام پیشنهادی نام مجمع هماهنگی پیروان امام ورهبری برگزیده شد.

به گفته دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، انتخاب این نام این پیام را در بر داشت که دیدگاه سیاسی و اعتقادی این تشکل بر مبانی استوار و اصیل نظریه ولایت فقیه شکل یافته است و سیاست‌ها و راهبردهای ولی فقیه به عنوان عنصر ثابت و اصیل نظام جمهوری اسلامی که همه ارکان نظام یا انتخابی هستند و یا ازسوی رهبری هستند، محور فعالیت اعضای این تشکل است.

وی با اشاره به اینکه تشکل‌های سیاسی کشور، به جز اندکی از آنها، در اثر شرایط خاص و یا در اثر جزر و مدهای سیاسی و آمد و شد دولت‌ها سامان می‌یابند، ابراز داشت: این تشکل‌ها به ناچار به موضع‌گیری‌ها و جناح‌بندی‌های عوامل حاکم وابسته هستند و از این رو پویایی و رشد مورد انتظار در احزاب و تشکل های سیاسی اتفاق نمی‌افتد و پس از مدتی هم به فراموشی سپرده می شوند.

حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به اینکه حکایت تشکیل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم متفاوت از دیگر تشکل‌های سیاسی است، گفت: این تشکل مبنای تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد خود را پیروی از سیاست‌ها و خط مشی‌های مقام معظم رهبری و حرکت در چهارچوب خطوط ترسیمی از سوی امام راحل(ره) قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه محوری که مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم طی می‌کند تابع شرایط روز و سیاست‌های جاری نیست، اظهار داشت: در این مجمع همگان ملزم به هماهنگی با شخصیت رهبر فرزانه هستند، از این رو حرکت‌ها و موضع گیری‌های مجمع طی بیست سال گذشته فراز و فرود و سرد و گرم  نداشته و خط سیاسی آن روشن بوده است.  

دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با اشاره به اینکه محور این تشکل سیره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و اخلاقی و حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام راحل است ادامه داد: از این رو مجمع به عنوان یک جریان پیشتاز بدون آنکه در لایه‌های حزبی گرفتار شود در طی سال‌های گذشته بارها به نقد از درون پرداخته و سیاست ها و راهبردهای جریان اصولگرایی را در کشور و استان قم مورد واکاوی و ارزیابی قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه جریان و تفکر اصولگرایی به دلیل گستردگی و تنوع سلایق از قابلیت و ظرفیت خوبی برخوردار است، گفت: مجمع بر اساس این موضوع، نقد و آسیب شناسی اصولگرایی را از بهار سال جاری مورد بررسی قرار داد تا آفات را شناسایی و راه صحیح را همچنان به دوستداران صراط مستقیم بنمایاند که حضرت علی علیه السلام فرمود: « الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ الْجَادَّةُ »

حجت‌الاسلام بنایی ادامه داد: بر همین اساس از فاضل ارجمند حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا که از صاحب نظران در حوزه اندیشه سیاسی و از محققین و پژوهشگران بنام حوزه علمیه قم و دارای آثار ارزشمندی در زمینه تحقیق و پژوهش دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در عرصه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری هستند، دعوت به عمل آورد تا براساس یافته‌ها و پژوهش‌های انجام شده و به سبب آشنایی نسبتاً عمیق و طولانی با اندیشه‌های مقام معظم رهبری به نقد و آسیب‌شناسی جریان اصولگرایی پرداخته تا از این راه با حفظ تجارب گذشته چراغی فروزان برنقشه راه این جریان اصیل انقلاب اسلامی تابانده شود.

وی افزود: محور و معیار در نقد و ارزیابی جریان اصولگرایی، دیدگاه‌ها و فلسفه سیاسی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری است و عیار نقد و شاخص عملکرد درست و یا ناصحیح ما، میزان انطباق آن با دیدگاه‌ها و مواضع امام و رهبری است. شاخص ارزیابی تفکر اصولگرایی در کشور و اخذ نمره قبولی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، موفقیت‌ها و شکست‌ها به این امر باز می‌گردد.

کد مطلب 3811882

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