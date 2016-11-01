حجت‌الاسلام علی بنایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، اظهار داشت: این مجمع در نیمه دوم سال 1376 توسط گروهی از دوستان و وفادارن به انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به اینکه اعضای این تشکل نوپا که همگی از نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و معتقدین به ولایت مطلقه فقیه هستند، گفت: این مجمع با اعتقاد به کار آمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم بسیج همه جانبه همه اقشار و آحاد مردم برای حفظ و حراست از آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضرورت آگاهی بخشی به مردم شریف و انقلابی خصوصاً طلاب و فضلای محترم و انقلابی حوزه علمیه قم، علی رغم فضای سخت و حاکم بر آن سالها، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: دوستان مجمع در اولین جلسات مقدماتی و پس از مدتها بحث و گفت‌وگو بر سر انتخاب نام مناسب با اهداف تشکل و لزوم انطباق بین عملکرد و نام انتخابی، سرانجام از بین چندین نام پیشنهادی نام مجمع هماهنگی پیروان امام ورهبری برگزیده شد.

به گفته دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، انتخاب این نام این پیام را در بر داشت که دیدگاه سیاسی و اعتقادی این تشکل بر مبانی استوار و اصیل نظریه ولایت فقیه شکل یافته است و سیاست‌ها و راهبردهای ولی فقیه به عنوان عنصر ثابت و اصیل نظام جمهوری اسلامی که همه ارکان نظام یا انتخابی هستند و یا ازسوی رهبری هستند، محور فعالیت اعضای این تشکل است.

وی با اشاره به اینکه تشکل‌های سیاسی کشور، به جز اندکی از آنها، در اثر شرایط خاص و یا در اثر جزر و مدهای سیاسی و آمد و شد دولت‌ها سامان می‌یابند، ابراز داشت: این تشکل‌ها به ناچار به موضع‌گیری‌ها و جناح‌بندی‌های عوامل حاکم وابسته هستند و از این رو پویایی و رشد مورد انتظار در احزاب و تشکل های سیاسی اتفاق نمی‌افتد و پس از مدتی هم به فراموشی سپرده می شوند.

حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به اینکه حکایت تشکیل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم متفاوت از دیگر تشکل‌های سیاسی است، گفت: این تشکل مبنای تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد خود را پیروی از سیاست‌ها و خط مشی‌های مقام معظم رهبری و حرکت در چهارچوب خطوط ترسیمی از سوی امام راحل(ره) قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه محوری که مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم طی می‌کند تابع شرایط روز و سیاست‌های جاری نیست، اظهار داشت: در این مجمع همگان ملزم به هماهنگی با شخصیت رهبر فرزانه هستند، از این رو حرکت‌ها و موضع گیری‌های مجمع طی بیست سال گذشته فراز و فرود و سرد و گرم نداشته و خط سیاسی آن روشن بوده است.

دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با اشاره به اینکه محور این تشکل سیره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و اخلاقی و حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام راحل است ادامه داد: از این رو مجمع به عنوان یک جریان پیشتاز بدون آنکه در لایه‌های حزبی گرفتار شود در طی سال‌های گذشته بارها به نقد از درون پرداخته و سیاست ها و راهبردهای جریان اصولگرایی را در کشور و استان قم مورد واکاوی و ارزیابی قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه جریان و تفکر اصولگرایی به دلیل گستردگی و تنوع سلایق از قابلیت و ظرفیت خوبی برخوردار است، گفت: مجمع بر اساس این موضوع، نقد و آسیب شناسی اصولگرایی را از بهار سال جاری مورد بررسی قرار داد تا آفات را شناسایی و راه صحیح را همچنان به دوستداران صراط مستقیم بنمایاند که حضرت علی علیه السلام فرمود: « الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ الْجَادَّةُ »

حجت‌الاسلام بنایی ادامه داد: بر همین اساس از فاضل ارجمند حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا که از صاحب نظران در حوزه اندیشه سیاسی و از محققین و پژوهشگران بنام حوزه علمیه قم و دارای آثار ارزشمندی در زمینه تحقیق و پژوهش دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در عرصه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری هستند، دعوت به عمل آورد تا براساس یافته‌ها و پژوهش‌های انجام شده و به سبب آشنایی نسبتاً عمیق و طولانی با اندیشه‌های مقام معظم رهبری به نقد و آسیب‌شناسی جریان اصولگرایی پرداخته تا از این راه با حفظ تجارب گذشته چراغی فروزان برنقشه راه این جریان اصیل انقلاب اسلامی تابانده شود.

وی افزود: محور و معیار در نقد و ارزیابی جریان اصولگرایی، دیدگاه‌ها و فلسفه سیاسی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری است و عیار نقد و شاخص عملکرد درست و یا ناصحیح ما، میزان انطباق آن با دیدگاه‌ها و مواضع امام و رهبری است. شاخص ارزیابی تفکر اصولگرایی در کشور و اخذ نمره قبولی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، موفقیت‌ها و شکست‌ها به این امر باز می‌گردد.