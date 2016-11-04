شرط حضور دانشجو در کلاسهای پیام نور

ایوب مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الزام حضور دانشجویان در کلاس های درس دانشگاه پیام نور گفت: ماهیّت کلاس‌های دانشگاه پیام نور رفع اشکال است و طبعا کسی که با مشکلی در حین خواندن منبع روبه‌رو نشود، ضرورتی برای حضور در کلاس نخواهد داشت.

وی ادامه داد: هیچ‌ استادی هم حق ندارد دانشجو را ملزم به حضور در کلاس درس کند البته این قاعده یک استثنا دارد و آن استثنا هم به دروس عملی برمی‌گردد.

در دروس عملی دانشجو ملزم به حضور در کلاس است

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران افزود: در دروس عملی دانشجو ملزم به حضور در کلاس است و اگر بیش از حد مجاز غیبت کند، اجازه‌ شرکت در امتحان را از دست می‌دهد.

وی درخصوص این سئوال که دانشجویان پیام نور می‌گویند در صورت حضور در کلاس نمره‌ کلاسی به آنان تعلق می‌گیرد و در غیر این‌صورت نمره‌ کلاسی را از دست می‌دهند گفت: طبیعتا حضور فعال در کلاس باعث می‌شود که استاد در صورت رضایت از عملکرد دانشجو نمره‌ کلاسی را که سقفش ۶ نمره است، به دانشجو اختصاص بدهد.

مرادی ادامه داد: اما این بدین معنی نیست که دانشجویی که در کلاس حاضر نشده ۶ نمره را در سرجمع نمرات خود از دست می‌دهد، بلکه در صورتی که استاد ۶ نمره‌ کلاسی را به دانشجو ندهد، نمره‌ دانشجو در امتحان پایان ترم از ۲۰ محاسبه می‌شود.

وی درباره کیفیت اساتید دانشگاه پیام نور و توان علمی استادان این دانشگاه گفت: بی‌شک استادان دانشگاه پیام نور از بهترین‌ها هستند. این یک تعارف نیست. کافی است که مدارک اعضای هیأت علمی این دانشگاه را بررسی کنید.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران افزود: به‌ جهت معیارهای سخت‌گیرانه ‌ای که در دانشگاه پیام نور در جذب اعضای علمی اعمال شده و می‌شود، قاطبه‌ کسانی که به‌عنوان استاد وارد این دانشگاه می‌شوند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور هستند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور در سال گذشته، براساس تولیدات پژوهشی اعضای علمی و به اذعان مؤسسه‌ ISC، در رتبه‌ نهم دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفت. همچنین در رده‌بندی دانشگاه‌های برتر در حوزه‌ علوم انسانی هم دانشگاه پیام نور در مرتبه‌ یازدهم واقع شد.

مرادی تاکید کرد: از سوی دیگر در بعضی از عناوین که دانشگاه مجبور به استفاده از اعضای علمی مدعو است، استانداردهای جدّی در بحث گزینش استادان مدعو اعمال می‌شود.

دانشگاه پیام نور در پرداخت حق و حقوق اعضای علمی مدعو بسیار دقیق عمل می کند

وی درباره کوتاهی دانشگاه در پرداخت حق‌التدریس اساتید یادآورشد: دانشگاه پیام نور اتفاقا در فقره‌ پرداخت حق و حقوق اعضای علمی و مدرسان مدعو بسیار دقیق عمل می‌کند و هرساله یک یا دوماه بعد از پایان ترم تحصیلی حق‌الزحمه‌ اساتید پرداخت می‌شده است.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران افزود: در چندماه اخیر با توجه به تنگناهای مالی که اغلب دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه دانشگاه‌ها با آن روبه‌ رو بوده‌اند پرداخت این مطالبات به‌حق با کمی تأخیر همراه بود که بحمدالله ظرف چند هفته‌ گذشته مشکل حل و پرداخت‌ها انجام شد.

وی درباره وضعیت دانشگاه پیام نور از نظر تجهیزات آزمایشگاهی گفت: بخش آزمایشگاهی و کارگاهی این دانشگاه با رشد مناسب و چشم‌گیری روبه ‌رو بوده است. در حال حاضر در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه پیام نور استان تهران تجهیزات و دستگاه‌هایی موجود است که نظایر آن در سایر دانشگاه‌ها یافت نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اتفاقا ما این آمادگی را داریم که نیازهای آزمایشگاهی سایر دانشگاه‌های سطح شهر تهران را هم برطرف کنیم.

عملکرد مثبت دانشگاه پیام نور در تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مرادی درخصوص توسعه‌ تحصیلات تکمیلی به ‌ویژه مقطع دکتری افزود: دانشگاه پیام نور در سال‌های اخیر عملکرد بسیار مثبتی در تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی داشته است.

وی ادامه داد: از سویی تمامی رشته‌هایی که دانشگاه در آنها دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکتری اخذ می‌کند دارای مجوز شورای گسترش وزارت علوم هستند. در حال حاضر نیز تقاضاهای این دانشگاه به‌ ویژه در استان تهران براساس ضوابط و قواعد ثبت شده است و در انتظار اعلام نظر وزارتخانه است.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران افزود: درخصوص دوره‌های دکتری هم باید بگویم که براساس اساس‌نامه هیچ تفاوتی میان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌ها وجود ندارد. اتفاقا پتانسیل خوبی هم در دانشگاه وجود دارد.

فراخوان جذب دانشجوی کارشناسی ارشد فراگیر بزودی

وی ادامه داد: در حال حاضر پذیرش دانشجو به‌ صورت بدون آزمون و با توجه به سوابق تحصیلی در حال انجام است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز پیام نور نسبت به ثبت‌نام مبادرت ورزند. در دوره‌ کارشناسی‌ارشد هم به‌زودی فراخوان جذب دانشجو به ‌صورت فراگیر اعلام عمومی خواهد شد.