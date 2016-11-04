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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

در کابل؛

سمینار نیایش از دیدگاه قرآن برگزارشد

سمینار نیایش از دیدگاه قرآن برگزارشد

سمینار «دعا و نیایش از دیدگاه قرآن» با حضور مسئولین مراکز فرهنگی و قرآنی، اساتید فعال علوم قرآنی و خانواده‌های آنان در دفتر مرکزی شورای عالی قرآنی افغانستان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار نیایش از دیدگاه قرآن با تلاوت قرآن کریم و اجرای سرود دینی آغاز شد و با ارایه مقالات ادامه یافت. سپس ابوالحسین یاسر، وزیر مشاور پشتیبانی نیروهای دفاعی و امنیتی ریاست جمهوری با ابراز سخنرانی خود درباره جایگاه قرآن در جامعه صحبت کرد.

وی با بیان اینکه قرآن در دل‌های تمامی مسلمانان جای دارد، گفت: جوانان ما باید بیش از این با قرآن و آیه‌های آن مأنوس باشند و شرح و تفسیر و ترجمه آن را بدانند و آوای ملکوتی آن را با گوش جان بخوانند و بشنوند.

یاسر افزود: برنامه‌های شورای عالی قرآنی افغانستان بسیار پر بار و سازنده هستند. این شورا ظرفیت اینکه جامعه و جوانان را به سوی قرآن و فرهنگ اهل بیت (ع) سوق دهد را دارد.

در ادامه حجت‌الاسلام حسن‌زاده، رییس شورای عالی قرآنی افغانستان در رابطه با نقش دعا و نیایش از دیدگاه آیات و روایات سخنانی را بیان کرد. وی گفت: دعا و نیایش در زندگی ما مسلمانان نقش بسیار عمده دارد و از طریق عبادت و دعاست که انسان سعادتمند و پیامبران الهی به درجات عالی رسیده‌اند.

حسن‌زاده افزود: ما به عنوان یک انسان آزاده، باید عزت و سرافرازی خودمان از طریق عبادت و پرستش خدای متعال به دست آوریم.

وی ادامه داد: شما جوانان و مردم با دعا و نیایش و روی آوردن به قرآن مجید می‌توانید از مرزهای عقیده و ایمان محافظت کرده و از گناه و آلودگی ظاهری خود را پاک کنید.

رییس شورای عالی قرآنی افغانستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در روایتی از امام رضا (ع) داریم که ذکر تسبیح با تربت امام حسین (ع)، برابر با شش هزار ثواب است و این ذکر، شش هزار گناه را محو می‌کند و انسان را به شش هزار درجه بالا می‌برد.

حسن‌زاده در پایان سخنانش تأکید کرد: در قرآن آمده که با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد و درباره فلسفه نماز نیز خداوند سبحان فرموده که اقامه نماز برای یاد خدا صورت می‌گیرد. بنابراین خواندن نماز، راهی برای رسیدن به آرامش دل است.

کد مطلب 3814862
سارا فرجی

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