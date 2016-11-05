وزارت علوم با همه توان جلوی رشد کمی آموزش عالی را می گیرد

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارها گفته ایم رشد کمی بی مهار، تخریب و ظلم به آموزش است اما هنوز متاسفانه در جاهایی ادامه دارد.

وی ادامه داد: اینکه در یک دانشگاهی به ازای هراستاد، ۱۰ دانشجو دکتری پذیرش می شود، این ظلم به آموزش است، این آینده آموزش عالی را به خطر می اندازد، این مساله موضع وزارت علوم است و دراین موضع با تمام توان قانونی خود سعی می کند جلوی آن را بگیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: در مقطعی هم که یک مقدار رشد سریع رخ داده، با هر استدلالی مانند اینکه جوانان ما به خارج از کشور عزیمت نکند و از این ظرفیت ها استفاده شود، عوارض زیادی ایجاد کرده که می توان به بحث خرید و فروش مقاله و پایان نامه اشاره کرد، وقتی رشد بی مهار باشد و استاد فرصت کنترل نداشته باشد، این مفسده ها به دنبال آن رخ می دهد.

وی ادامه داد: به هرحال این موضوع غلط بوده و وزارت علوم با مقدار اختیاراتی که دارد در این موضع با تمام توان قانونی خود سعی می کند جلوی آن را بگیرد و سعی می کند در توسعه آموزش عالی که بخشی از آن در شورای گسترش آموزش عالی تصویب می شود، حتما ضوابط خاصی را اجرا کند.