انتصابات جدید در بنیاد ملی نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری، طی حکمی، سعید سهراب پور را به سمت مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
«نظر به شایستگی، توانمندی، تخصص و تجارب ارزنده در حوزه علم و فناوری و امور نخبگان، جنابعالی را به سمت مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب مینمایم.
از آنجا که شما را از بدو آشنایی همواره استاد خود دانسته و می دانم و سالها از نزدیک شاهد دلسوزیتان در تعالی علم و فناوری و رسیدگی به امور نخبگان ایران عزیز بودهایم، با افتخار جنابعالی را از استوانههای علمی کشور می دانم و به داشتن چنین استاد و راهنمایی مفتخرم. آنچه که فرزندان ایران امروز نیاز دارند، تجربه، تواضع و تعالیجویی عزیزانی چون شماست.»
سورنا ستاری همچنین محمود سعادت فومنی را به عنوان قائممقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
«نظر بهضرورت رسیدگی و نظارت مستمر و مستقیم بر امور نخبگان و استعدادهای برتر، حسن اجرای فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیات امنا و در پرتو ارزشهای متعالی اسلام و رعایت اصول قانون مداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، جنابعالی را که از مراتب تعهد و تخصص در امور مربوط به جذب و پرورش نخبگان برخوردارید، بهعنوان قائممقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منصوب مینمایم.
انتظار است با برنامهریزی قوی و پویا، زمینه را جهت افزایش کارایی، اثربخشی، هماهنگسازی و توسعه ظرفیتهای امور بنیاد در تحقق اهداف سند راهبردی کشور در امور نخبگان فراهم آورید.
بدیهی است در رسیدن به این مهم همه معاونان، مشاوران و همکاران بنیاد همکاری لازم را با جنابعالی مبذول خواهند داشت.
توفیق روز افزون جنابعالی را در تحقق اهداف دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواستارم.»
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