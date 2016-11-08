دبیرخانه دائمی هفته وقف تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد در نشست مسئولان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته وقف در سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب تصریح کرد: یکی از رویکردهای هفته وقف امسال باید توجه به مبانی فرهنگی و معارفی سنت حسنه وقف در معارف دینی و قرآنی و سیره و سنت پیامبر اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در برنامه های تبلیغی و رسانه ای باشد و از نگاه صرفاً گزارشی پرهیز کرد.

عابد توجه به متولیان به عنوان اداره کننده موقوفات را خواستار شد و افزود: ضرورت دارد در برنامه ها و همایش هایی که پیرامون فرهنگ وقف برگزار می شود، ضمن بیان کارکردهای وقف و موقوفات در سطح جامعه در سطوح مختلف، اصحاب وقف، بستگان و خانواده های واقفان نیز حضور یابند تا از آثار، برکات و ثمرات موقوفات آگاه شوند.

وی برگزاری برنامه های تاثیرگذار و تولید آثار هنری و رسانه ای فاخر از برکات وقف را ضروری دانست و افزود: توجه به مستند سازی از فعالیت های مختلف سازمان اوقاف و انعکاس آن در طول سال و بیان کارکردها و آثار وقف از زبان مردم یکی دیگر از ضروریاتی است که دست اندرکاران باید به آن توجه کنند.

قائم مقام سازمان اوقاف رویکرد برنامه های هفته بزرگداشت وقف را ارتقاء سطح اعتماد عمومی مردم به نهاد وقف برشمرد و افزود: ارتقاءسطح اعتماد عمومی مردم به وقف و موقوفات نیازمند تبلیغ و اطلاع رسانی مطلوب اصحاب رسانه و تولید محتوای مناسب و بهره برداری از تمامی ظرفیت های موجود دستگاههای همسو دارد.

در این نشست همچنین مدیر کل حوزه ریاست سازمان اوقاف تهیه محتوای مناسب را به منظور تولید آثار برتر رسانه ای خواستار شد و افزود: ۲۷ صفر که به نام روز بزرگداشت وقف در تقویم ملی نامگذاری شده باید در سطح کشور و رسانه ها برجسته شده و به آن به نحو مطلوبی با طرح سوژه های مناسب پرداخته شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اوقاف هم در این نشست برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت های دستگاههای همسو را در تبیین فرهنگ وقف خواستار شد و افزود: یکی از ظرفیت های مغفول؛ ایرانیان خارج از کشور و نهادهای خیریه بین المللی است که باید برای بهره گیری از ظرفیت ها و توان موجود این مجموعه برنامه ریزی شایسته صورت بگیرد.