تنگه هرمز و ائتلاف نظامی محور گفت وگوی ترامپ و نخست وزیر جدید انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در گفتگو با «اندی برنهام» (Andy Burnham) نخست‌وزیر جدید انگلیس، طیف گسترده‌ای از موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

به گفته ترامپ، «تقویت ائتلاف نظامی میان دو کشور» و «عملیات مین‌روبی از تنگه هرمز» از محورهای اصلی و کلیدی این گفتگو بوده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از ترامپ گزارش داد که وی روز دوشنبه اعلام کرد: گفتگوی بسیار خوبی با برنهام داشته است.

به گزارش رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا با مثبت ارزیابی کردن این رایزنی‌ها افزود که در آینده‌ای بسیار نزدیک با برنهام دیدار و گفتگو خواهد کرد.