به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از نابودی یک مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره ای و یک رادار دفاع موشکی ارتش آمریکا در کویت خبر داد.

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون‌ فتنه و یکون الدین لِلّه



ملت عظیم الشان و قهرمان ایران اسلامی؛ در ادامه عملیات تنبیهی رزمندگان هوافضای سپاه و در راستای هموارسازی مسیر، برای دفع موانع عملیات هوایی و موشکی گسترده در مرحله دوم موج ۲۴ عملیات نصر۲، امشب یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی ارتش کودک کش آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار گرفت و منهدم شد.



همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ9 نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند.



عملیات تنبیهی فرزندان شما ادامه دارد. التماس دعا.



و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم