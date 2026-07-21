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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۴

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

رادارها و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای آمریکا در کویت منهدم شدند

رادارها و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای آمریکا در کویت منهدم شدند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از نابودی یک مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره ای و یک رادار دفاع موشکی ارتش آمریکا در کویت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از نابودی یک مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره ای و یک رادار دفاع موشکی ارتش آمریکا در کویت خبر داد.

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون‌ فتنه و یکون الدین لِلّه

ملت عظیم الشان و قهرمان ایران اسلامی؛ در ادامه عملیات تنبیهی رزمندگان هوافضای سپاه و در راستای هموارسازی مسیر، برای دفع موانع عملیات هوایی و موشکی گسترده در مرحله دوم موج ۲۴ عملیات نصر۲، امشب یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی ارتش کودک کش آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ9 نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند.

عملیات تنبیهی فرزندان شما ادامه دارد. التماس دعا.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6894218

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