https://mehrnews.com/x3cCqg ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۳ کد مطلب 6894214 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۳ تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی بیله سوار بیله سوار- حماسه آفرینی مردم انقلابی بیله سوار در شبهای مقاومت و خونخواهی رهبر شهید ادامه دارد. دریافت 9 MB کد مطلب 6894214 کپی شد مطالب مرتبط حماسه اقتدار مرزداران بیله سوار تجدید میثاق مردم بیله سوار با آرمانهای قائد امام امت اقامه نماز لیله الدفن برای امام شهید در بیله سوار تشییع میلیونی امام شهید رستاخیزی برای خونخواهی جهانی است برچسبها اردبیل شهرستان بیله سوار تجمع مردمی
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