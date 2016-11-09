مهم برای ایران «عملکرد دولت آینده آمریکا» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت: مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌ها و رویکرد گذشته دولتمردان آمریکا طی دهه‌های گذشته تجربیات ناخوشایند و تلخی داشته و دارند.

وی گفت: آنچه برای ایران و مردم آن مهم، قابل اعتنا و ملاک در ارزیابی آنها خواهد بود، عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکاست که از مواضع و اظهارات تبلیغاتی انتخاباتی ایشان در دوران رقابت های انتخابات از اهمیت بیشتری می تواند برخوردار ‌باشد.

قاسمی سیاست‌های دولت‌های گذشته آمریکا و مداخلات در امور کشورهای منطقه را عامل اصلی تشدید خشونت، افراط گرایی و تشدید و تحریک احساسات مردم مسلمان منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: شرایط ناپایدار و بی‌ثباتی کنونی در منطقه استراتژیک خاورمیانه، خلیج فارس، خلیج عدن و دریای سرخ و تهدیدهای ناشی از ترویج خشونت و افراطی ‌گری و گسترش تفکرات منحط و خطرناک و تروریستی انواع گروه ها مانند داعش که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقابله با آن قرار دارد، همگی گویای لزوم بازنگری و باز اندیشی جدی در سیاست منطقه‌ای آمریکاست.