مهلت تکمیل ظرفیت کنکور دکتری تمدید شد/ اصلاح برخی ظرفیت ها

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت برخی از رشته‌های آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۵ با توجه به تغییر در برخی ظرفیت ها تا شنبه ۲۲ آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۵ که مجاز به انتخاب رشته شده ولی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفته اند می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به برخی اصلاحات و همچنین اعلام رشته محل های جدید علاوه بر رشته های تحصیلی اعلام شده و به منظور مساعدت برای انتخاب رشته در این مرحله، مقرر شد به داوطلبان اجازه داده شود تا پایان روز شنبه ۲۲ آبان نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی افزود: همچنین افرادی که پیش از این انتخاب رشته کرده اند با توجه به اصلاحاتی که اعلام شده می توانند نسبت به اصلاح و ویرایش اولویت های انتخابی خود تا شنبه ۲۲ آبان اقدام کنند.

الف) اصلاحات ظرفیت پذیرش در برخی کدرشته های آزمون‌ دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۵

ردیف کدرشته امتحانی نام دانشگاه کدرشته محل عنوان رشته / گرایش دوره تحصیلی مورد اصلاحی ۱ ۲۲۰۲ دانشگاه کردستان ۲۴۷۷ شیمی – شیمی معدنی روزانه افزایش ظرفیت به ۲ نفر ۲ ۲۴۰۹ دانشگاه کردستان ۴۶۷۸ اصلاح نژاد دام روزانه افزایش ظرفیت به ۲ نفر ۳ ۲۱۱۷ دانشگاه کردستان ۲۰۳۱ مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش روزانه کاهش ظرفیت به ۱ نفر ۴ ۲۴۰۷ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۴۵۷۷ اصلاح نباتات پردیس خودگردان کاهش ظرفیت به ۱ نفر ۵ ۲۳۰۱ دانشگاه کردستان ۳۲۶۹ مهندسی برق - قدرت روزانه کاهش ظرفیت به ۲ نفر ۶ ۲۴۰۷ دانشگاه کردستان ۴۵۱۶ زراعت روزانه کاهش ظرفیت به ۱ نفر ۷ ۲۳۰۹ دانشگاه کردستان ۳۹۴۰ مهندسی صنایع روزانه کاهش ظرفیت به ۱ نفر ۸ ۲۱۱۳ دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) ۱۸۸۹ الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی غیرانتفاعی کاهش ظرفیت به ۱ نفر ۹ ۲۱۱۳ دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) ۱۹۰۲ کلام شیعه - امامت غیرانتفاعی کاهش ظرفیت به ۳ نفر ۱۰ ۲۳۰۵ دانشگاه شهید بهشتی ۵۲۷۸ مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل روزانه حذف توضیحات رشته محل

ب) کدرشته های حذف شده از مرحله پذیرش در آزمون‌ دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۵

ردیف کدرشته امتحانی نام دانشگاه کدرشته محل عنوان رشته / گرایش دوره تحصیلی ۱ ۲۱۱۳ دانشگاه ایلام ۱۷۷۱ علوم قرآن و حدیث روزانه ۲ ۲۱۱۷ دانشگاه غیرانتفاعی شمال ۲۱۰۳ مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی غیر انتفاعی ۳ ۲۱۱۷ دانشگاه حکیم سبزواری ۲۱۱۲ فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی پردیس خودگردان ۴ ۲۲۱۲ دانشگاه شهید بهشتی ۵۲۳۵ علوم شناختی روانشناسیگرایش شناخت اجتماعی پردیس خودگردان ۵ ۲۴۰۴ دانشگاه تهران (محل تحصیل و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) ۴۳۵۶ مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی نوبت دوم

ج) رشته های جدید در پذیرش آزمون‌ دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۵