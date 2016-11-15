نشست حزب دموکرات آمریکا با «سورس» برای سلب مشروعیت از ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبزرور، سران حزب دموکرات آمریکا که به شدت از شکست «هیلاری کیلنتون» به «دونالد ترامپ» به رغم بهره مندی کلینتون از تعداد آرای مردمی بیشتر، ناراحت هستند در پی براندازی سیستم «الکترال کالج» هستند.

سران حزب دموکرات همچنین در تلاش هستند تا از نارضایتی ها و اعتراضات در حال انجام در شهرهای مختلف آمریکا به عنوان حربه ای برای سلب مشروعیت از دونالد ترامپ استفاده کنند.

در همین رابطه این حزب نشستی سه روزه را برگزار می کند تا ضمن بررسی این موارد به ریشه یابی اختلافات بوجود آمده در میان اعضای حزب دموکرات بپردازد که یکی از آنها تلاش دو تن از اعضای ارشد حزب برای برتری یافتن کلینتون بر سناتور «ساندرز» در دوران رقابت های درون حزب در حزب دموکرات است.

علاوه بر این موارد اعضای ارشد حزب دموکرات نشستی را با حامیان مالی بزرگ خود از جمله «جورج سورس» درباره برنامه های آتی حزب برگزار کرده اند.

سورس فردی است که در انقلاب های رنگی رخ داده در کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق به کرات از وی نام برده شده است.

نظر به برنامه حزب دموکرات برای از میان برداشتن سیستم الکترال کالج و سلب مشروعیت از دونالد ترامپ، دیدار با سورس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.