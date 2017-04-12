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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

خرسندی ترامپ از پیروزی «ران استس» در کنگره و حمله وی به دموکراتها

خرسندی ترامپ از پیروزی «ران استس» در کنگره و حمله وی به دموکراتها

رئیس جمهور آمریکا در پیامی به ابراز خوشحالی از پیروزیِ یکی از جمهوریخواهان همسو با سیاست های وی در کنگره پرداخت و از هزینه های گزاف دموکرات ها برای به دست آوردن این کرسی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز با انتشار پیامی نسبت به پیروزی یکی از جمهوریخواهان همسو با افکار و عقاید خود در کنگره آمریکا به ابراز خوشحالی پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود نوشت: «ران استس» (Ron Estes) شب گذشته به پیروزی چشمگیری در ایالت «کانزاس» دست یافت.

«دونالد ترامپ» در ادامه این پیام آورده است: وی به سادگی در برابر دموکرات هایی توانست در رقابتِ کنگره پیروز شود که هم مبالغ هنگفتی برای به دست آوردن این کرسی هزینه کرده بودند و هم موفقیت خود را در این کارزار پیش بینی می کردند.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در این باره اعلام کرده بود: «ران استس» نامزد جمهوری خواهان امروز در ایالت کانزاس برای پر کردن کرسی خالی کانزاس در کنگره شرکت می کند. وی فوق العاده است و من به کمک وی در اصلاحات برنامه مراقبت بهداشتی و مالیاتی نیاز دارم.

کد مطلب 3951288

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