خرسندی ترامپ از پیروزی «ران استس» در کنگره و حمله وی به دموکراتها

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز با انتشار پیامی نسبت به پیروزی یکی از جمهوریخواهان همسو با افکار و عقاید خود در کنگره آمریکا به ابراز خوشحالی پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود نوشت: «ران استس» (Ron Estes) شب گذشته به پیروزی چشمگیری در ایالت «کانزاس» دست یافت.

«دونالد ترامپ» در ادامه این پیام آورده است: وی به سادگی در برابر دموکرات هایی توانست در رقابتِ کنگره پیروز شود که هم مبالغ هنگفتی برای به دست آوردن این کرسی هزینه کرده بودند و هم موفقیت خود را در این کارزار پیش بینی می کردند.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در این باره اعلام کرده بود: «ران استس» نامزد جمهوری خواهان امروز در ایالت کانزاس برای پر کردن کرسی خالی کانزاس در کنگره شرکت می کند. وی فوق العاده است و من به کمک وی در اصلاحات برنامه مراقبت بهداشتی و مالیاتی نیاز دارم.