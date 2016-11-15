ولایتمداری و مردمی بودن از ویژگی نیروهای مسلح ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث شرفی روز سه شنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین که در محل سالن اجتماعات ارتش برگزار شد اظهارداشت: امنیت در شرایط کنونی برای ما بسیار مهم است و اگر در جهان پر آشوب و منطقه ای ناامن، ایران اسلامی از جایگاه امنیتی ویژه ای برخوردار شده مرهون شهدا و ایثارگران است.

امیر شرفی بیان کرد: با هدایت رهبری عالم و فقیه امروز ارتش و نیروهای مسلح از اقتدار و آرامش خاصی برخوردار شده و در جهان شاخص است و باید بپذیریم که اقتدار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تنها با تامین امنیت نظامی ممکن می شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب کشور در ادامه اظهارداشت: دکترین دفاعی ما در واقع دفاع همه جانبه و بازدارنده است که ارتش از ارکان اصلی آن محسوب می شود.

وی اضافه کرد: باید بپذیریم امروز زمانی می توانیم به قدرت دیپلماسی برسیم که با قدرت نظامی بتوانیم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم و پشتیبان چنین وضعیتی تنها اقتدار نظامی و دفاعی است.

شرفی یادآورشد: به گفته رهبری تنها عامل بازدارندگی یک کشور در نیروهای مسلح آن است و تدین و تعهد امروز نیروهای ما سرآمد است و آن را از سایر ارتش های جهان متمایز کرده است.

وی اضافه کرد: تقدیم ۴۸ هزار شهید والامقام بیانگر مکتبی بودن ارتش است و ولایتمداری، مردمی بودن از دیگر ویژگی ارتش ایران است.

شرفی تصریح کرد: خطرپذیری ارتش و روحیه شهادت طلبی در کنار ولایتمداری موجب تفاوت ارتش ایران با سایر قوای مسلح جهان شده و همین روحیه با فرماندهی کل قوا رمز موفقیت ارتش کشور است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب کشور اظهارداشت: قرارگاه منطقه ای شمالغرب حدود یک پنجم وسعت کشور است و با ۲۰ یگان عملیاتی با اموزش مطلوب آماده انجام همه نوع ماموریت است.

در این مراسم امیر سرتیپ دوم ستاد حمزه بیدادی به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین منصوب شد.