پروازهای مسافری بندرعباس - ساری افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل فرودگاههای هرمزگان، محمود امانی بنی بیان داشت: افزایش پرواز در مسیر ساری به بندرعباس و بلعکس از ابتدای هفته صورت خواهد پذیرفت و قطعا همچنان شاهد افزایش پرواز ها در سطح فرودگاه بندرعباس و فرودگاههای استان خواهیم بود.

امانی بنی با اشاره به افزایش پرواز در مسیر ساری عنوان کرد: این پرواز در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته توسط شرکت قشم ایر و با استفاده از یک فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ انجام خواهد شد و با انجام این پروازها تعداد پرواز ساری از فرودگاه بندرعباس به ۳ پرواز رفت و برگشت در طول هفته خواهد رسید .

مدیر کل فرودگاههای هرمزگان اظهارداشت: افزایش پرواز در مسیر هایی که فاصله بیشتری از بندرعباس دارند یکی از اولویت های اصلی ماست چرا که ایجاد رفاه و ارامش بیشتر برای ساکنین بندرعباس و استان هرمزگان یکی از مهمترین کارها در طول امسال بوده و برنامه های خوبی جهت افزایش پرواز فرودگاه های اقماری بندرلنگه و ابوموسی در دستور کار داریم که به زودی شاهد نتایج آن خواهیم بود.

امانی بنی گفت: رسالت اصلی ما توجه به نیاز مردم در حوزه هوانوردی و ایجاد آرامش در مسافرت های هوایی بوده و با توجه به درخواست های مکرر مردم افزایش پروازها همچنان در دستور کار قرار دارد.

امانی بنی با اشاره به اهمیت پرواز در مسیر جدید افزود: یکی از مهمترین عوامل در ایجاد مسیر پروازی جدید در فرودگاهها استقبال مردم بوده و قطعا در هر مسیری که شاهد این استقبال باشیم تمام کوشش خود را برای تحقق این مهم انجام خواهیم داد