پروازهای بندرلنگه به شیراز و تهران از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حدود دو هفته توقف پروازها در مسیر بندرلنگه شیراز و تهران با پیگیریهای مستمر مسئولان شهرستانی و استانی و همچنین هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی پروازهای این مسیر روز گذشته «چهارشنبه» از سر گرفته شد.
بر اساس اعلام فرودگاه بندرلنگه برنامه پروازی این مسیر همانند گذشته در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام میشود و مسافران میتوانند طبق روال پیشین از خدمات هوایی این مسیر بهرهمند شوند.
از سرگیری پروازها در این مسیر ضمن تسهیل تردد هوایی شهروندان و مسافران نقش مهمی در رونق اقتصادی، گردشگری و تجاری منطقه ایفا خواهد کرد.
نظر شما