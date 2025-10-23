  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

پروازهای بندرلنگه به شیراز و تهران از سر گرفته شد

پروازهای بندرلنگه به شیراز و تهران از سر گرفته شد

بندرعباس ـ پس از دو هفته وقفه، پرواز در مسیر بندرلنگه ـ شیراز و تهران با پیگیری‌های انجام‌شده دوباره برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حدود دو هفته توقف پروازها در مسیر بندرلنگه شیراز و تهران با پیگیری‌های مستمر مسئولان شهرستانی و استانی و همچنین هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی پروازهای این مسیر روز گذشته «چهارشنبه» از سر گرفته شد.

بر اساس اعلام فرودگاه بندرلنگه برنامه پروازی این مسیر همانند گذشته در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می‌شود و مسافران می‌توانند طبق روال پیشین از خدمات هوایی این مسیر بهره‌مند شوند.

از سرگیری پروازها در این مسیر ضمن تسهیل تردد هوایی شهروندان و مسافران نقش مهمی در رونق اقتصادی، گردشگری و تجاری منطقه ایفا خواهد کرد.

کد خبر 6631685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها