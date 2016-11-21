لغو برخی پروازها در فرودگاه بندرعباس/طوفان علت تعطیلی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی بنی پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: به دلیل شرایط نامساعد جوی و وجود گرد و خاک و عدم دید کافی پرواز صبح امروز شرکت هواپیمایی ماهان از تهران به بندرعباس و بالعکس لغوشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پروازشرکت هواپیمایی ایران ایر به شماره ۳۸۴ در مسیر ترانزیت تهران به بندرعباس و سپس چابهار به دلیل شرایط نامساعد جوی مجبور به فرود در فرودگاه شیراز شد و تا اطلاع ثانوی این پرواز انجام نخواهد شد.

امانی بنی بابیان اینکه هیچ پروازی در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس نشده است افزود: تاکنون به دلیل اینکه شعاع دید به ۲۰۰ متر رسید و با توجه به اینکه شعاع دید باید در بندرعباس ۸۰۰ متر باشد تمامی پروازهای این فرودگاه به حالت تعلیق در آمده است.

وی اضافه کرد: هموطنان برای اطلاع از پروازهای خود با مقصد و مبدأ بندرعباس از طریق تماس با اطلاعات پرواز و یا به سایت فرودگاه بین مللی فرودگاه بندرعباس مراجعه کنند.

وی ادامه این روند را بسته به شرایط موجود دانست و افزود: تا زمانی که شددت وزرش باد و گردوخاک کاهش پیدا نکند وضعیت پروازها در این فرودگاه به همین منوال خواهد بود.