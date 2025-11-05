به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فرورگاه بین‌المللی بندرعباس آمده است: اطلاع مسافران گرامی و کاربران محترم فرودگاه می‌رساند:

با توجه به کاهش محسوس دید افقی در محدوده فرودگاه بین‌المللی بندرعباس و به منظور حفظ ایمنی و سلامت عزیزان، برخی از پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه تا بهبود شرایط جوی، لغو و یا با تأخیر انجام خواهند شد.

تیم‌های عملیاتی، ایمنی و کنترل ترافیک هوایی فرودگاه به صورت مستمر در حال پایش وضعیت جوی و بررسی شرایط بازگشت پروازها هستند.

خواهشمند است جهت دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت پروازها، با شماره تلفن ۱۹۹( سامانه اطلاعات پرواز) تماس حاصل فرمائید.

از شکیبایی، همراهی و درک شما سپاسگزاریم.

سلامت و امنیت شما، اولویت نخست ماست.