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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

اطلاعیه فرودگاه بین‌المللی بندرعباس برای پروازهای چهارشنبه

اطلاعیه فرودگاه بین‌المللی بندرعباس برای پروازهای چهارشنبه

بندرعباس- فرودگاه بین‌المللی بندرعباس با صدور اطلاعیه‌ای از لغو یا تاخیر برخی پروازها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فرورگاه بین‌المللی بندرعباس آمده است: اطلاع مسافران گرامی و کاربران محترم فرودگاه می‌رساند:

با توجه به کاهش محسوس دید افقی در محدوده فرودگاه بین‌المللی بندرعباس و به منظور حفظ ایمنی و سلامت عزیزان، برخی از پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه تا بهبود شرایط جوی، لغو و یا با تأخیر انجام خواهند شد.

تیم‌های عملیاتی، ایمنی و کنترل ترافیک هوایی فرودگاه به صورت مستمر در حال پایش وضعیت جوی و بررسی شرایط بازگشت پروازها هستند.

خواهشمند است جهت دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت پروازها، با شماره تلفن ۱۹۹( سامانه اطلاعات پرواز) تماس حاصل فرمائید.

از شکیبایی، همراهی و درک شما سپاسگزاریم.

سلامت و امنیت شما، اولویت نخست ماست.

کد مطلب 6645864

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