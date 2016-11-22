نتایج آزمون زبان «ای پی تی» دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد نتایج آزمون Ept آبان ماه ۱۳۹۵ این دانشگاه را اعلام کرد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی English.iau.ac.ir از نتیجه این آزمون آگاهی یابند.

امکان بازیابی شماره پرونده داوطلبان از طریق شماره تماس۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۳ فراهم است.

مرکز آزمون های استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی جهت آمادگی داوطلبان، کلاس های آموزشی برگزار می کند که متقاضیان ­­­­­­­­­­­­در صورت تمایل و نیاز می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی English.iau.ac.ir/ept جهت شرکت در کلاس ها ثبت نام کنند.