تحویل ۲۲۳ زائر گمشده به خانواده هایشان در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار ناصری گفت: زائران گمشده ای که گزارش آنها به این ستاد اعلام شده بین ۱۲ تا ۷۲ سال سن داشتند.

وی تاکید کرد: در این ستاد کار ساماندهی و خدمات رسانی به زائران گمشده از سوی کارکنان بهزیستی و مددکاران انجام می شود.

وی افزود: همچنین تاکنون حدود ۲۵۰ مورد خدمات توانبخشی به زائران معلول و سالمند ارائه و ۵۰ مورد اشیاء گمشده زائران نیز برای پیدا کردن صاحبانشان تحویل گرفته شده است.

ناصری از زائران خواست گزارش گمشده شدن همراهان خود را به شماره ۱۲۳ اطلاع دهند تا عملیات جستجو و شناسایی این افراد توسط کارکنان این ستاد در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.