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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

رئیس اداره بهزیستی مهران خبر داد:

تحویل ۲۲۳ زائر گمشده به خانواده هایشان در مهران

تحویل ۲۲۳ زائر گمشده به خانواده هایشان در مهران

ایلام-رئیس اداره بهزیستی مهران از تحویل ۲۲۳ زائر گمشده در پایانه مرزی مهران به خانواده هایشان تا پایان روز گذشته (دوشنبه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار ناصری گفت: زائران گمشده ای که گزارش آنها به این ستاد اعلام شده بین ۱۲ تا ۷۲ سال سن داشتند.

وی تاکید کرد: در این ستاد کار ساماندهی و خدمات رسانی به زائران گمشده از سوی کارکنان بهزیستی و مددکاران انجام می شود.

وی افزود: همچنین تاکنون حدود ۲۵۰ مورد خدمات توانبخشی به زائران معلول و سالمند ارائه و ۵۰ مورد اشیاء گمشده زائران نیز برای پیدا کردن صاحبانشان تحویل گرفته شده است.

ناصری از زائران خواست گزارش گمشده شدن همراهان خود را به شماره ۱۲۳ اطلاع دهند تا عملیات جستجو و شناسایی این افراد توسط کارکنان این ستاد در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.

کد مطلب 3830904

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