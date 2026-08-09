  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

کشف ۱۴ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال قاچاق در تبریز

کشف ۱۴ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال قاچاق در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از کشف ۱۴ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال غیرمجاز قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیر دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در سطح شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران بخش انتظامی خسروشاه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل های شناسایی شده تعداد ۱۴دستگاه را کشف که ارزش آنها ۲۵ میلیارد ریال از طرف کارشناسان اداره برق اعلام و در این راستا ۲ نفر دستگیر و بهمراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6912140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها