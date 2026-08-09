کشف ۱۴ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال قاچاق در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیر دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در سطح شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران بخش انتظامی خسروشاه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل های شناسایی شده تعداد ۱۴دستگاه را کشف که ارزش آنها ۲۵ میلیارد ریال از طرف کارشناسان اداره برق اعلام و در این راستا ۲ نفر دستگیر و بهمراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.