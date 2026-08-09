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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

کشف یک دستگاه گنج‌ یاب و دستگیری ۲ نفر در میانه

کشف یک دستگاه گنج‌ یاب و دستگیری ۲ نفر در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از کشف یک دستگاه گنج‌یاب و دستگیری ۲ نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی ممان شهرستان میانه در حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، یک دستگاه گنج‌یاب را کشف و در این رابطه ۲ نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به اینکه دستگاه مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

پلیس با هوشیاری و حضور مستمر در نقاط مختلف شهرستان، با هرگونه فعالیت غیرمجاز و قانون‌شکنانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6912131

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