توسعه گفتمان امیرالمومنین با انتخاب کاشان به عنوان شهر نهج البلاغه

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست شورای راهبری معرفی و انتخاب پایتخت نهج البلاغه صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) در مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی در این نشست با بیان اینکه از سال ۹۹ موضوع پایتخت نهج البلاغه مطرح شد، گفت: در آن دوران دکتر فقهی زاده در جایگاه معاون قرآن و عترت قرار داشت و سه طرح پایتحت نهج البلاغه، قرآن و صحیفه سجادیه در دستور کار این مرکز قرار گرفت و بحمدالله با همکاری دوستان کار با قوت آغاز شد اما با توجه به شرایط حاد کرونایی کشور و تغییرات مدیریتی با موانعی روبرو شد. در نهایت این حرکت بسیار کُند و متوقف شد.

معاون قرآنِ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ که بنده در این سمت قرار گرفتم، بنا را بر این گذاشتیم که زحمات مدیران گذشته را یک بار مرور کنیم. اگر کارها و طرح هایی است که قابلیت استمرار را دارد، دریغ نکرده و آنها را مورد حمایت قرار دهیم. از جمله این طرح ها همین طرح های سه گانه (پایتخت قرآن، پایتخت نهج البلاغه و صحیفه سجادیه) بود. در سال ۱۴۰۳ به این جمع بندی رسیدیم که کارهای نیمه تمام این طرح ها دنبال شده و به اتمام برسد لذا از دکتر نمکی در کاشان درخواست کردیم تا موضوع پایتخت نهج البلاغه را با همان برنامه ها و با قوت ادامه دهند.

وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۴ اوج آن تلاش ها و فعالیت های بود. در مجموع قدم های بسیار مبارکی برداشته شده و در همین جا به دکتر فقهی زاده دست‌مریزاد می گوییم که جریانی را کلید زد و پس از چند سال به یک جریان تبدیل شد. اساسا قرار هم همین بود ما با گفتمان سازی نهج البلاغه بتوانیم از جاهایی که آمادگی و ظرفیت مناسب را دارند، بهره برده و به این ترتیب گفتمان نهج البلاغه حضرت امیر (ع) را توسعه دهیم. الحمدالله شهر کاشان در این امر خوش درخشید و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی تأکید کرد: طبیعی است که ما نباید در یک ایستگاه متوقف شویم و باید سایر شهرهای کشور نیز از این ظرفیت برخوردار شوند لذا قرار شد شورای راهبری طرح پایتخت نهج البلاغه تشکیل شود و در آن هم به گذشته نیم‌نگاهی داشته باشیم و تجربیات قبل را مرور کنیم و هم ایده ها و فکرهای جدید دوستان را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین دستورالعمل ها در این زمینه بازخوانی و بررسی شده و اگر نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند، حتما این اتفاق صورت گیرد. به این ترتیب ما گام جدیدی را برای شهر دیگری به عنوان پایتخت نهج البلاغه داشته باشیم البته در امتیازبندی های صورت گرفته اگر کاشان امتیازش بالاتر باشد، می تواند برای بار دوم هم به عنوان پایتخت نهج البلاغه انتخاب شود اما باید هیئت داوران در این خصوص به جمع بندی رسیده و نظر خود را اعلام کنند.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی با بیان اینکه تعدادی از استان ها درخواست هایی را ارسال کردند و علاقه مند هستند که پایتخت نهج البلاغه کشور باشند، گفت: طبیعی است باید با دقت نظر و شاخص هایی بتوانیم برترین را انتخاب کنیم و این مأموریت را به مدت دو سال به آن استان یا شهرستان واگذار کنیم.

وی در ادامه ابراز کرد: در هر صورت جلسه امروز به این نیت است که برای مهجوریت‌زدایی از ساحت نهج البلاغه اگر اقدام موثری می توانیم انجام دهیم، وقتی فضای یک شهر با نام نهج البلاغه مزین و معطر می شود، چه برکاتی را به همراه دارد و همین زمینه ساز توجه و انس با نهج البلاغه است و مشخص است ما در این شرایط کنونی به نهج البلاغه بسیار احتیاج داریم. اگر قبل از شکل گیری انقلاب اسلامی به نهج البلاغه محتاج بودیم بعد از انقلاب اسلامی نیازمان قطعا بیشتر است چرا که نهج البلاغه صرفا یک کتاب اعتقادی، اخلاقی و خودسازی فردی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که می تواند در حکمرانی امروز ما نقش بسیار موثری داشته باشد لذا باید از این ظرفیت به خوبی پاسداری کنیم و بهره برداری شایسته ای نیز به کمک همه دوستداران حضرت امیر (ع) در کشور و خارج از کشور به عمل بیاید.