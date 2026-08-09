دستگیری باند حفاران غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، در تشریح این خبر، گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت افرادی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان که قصد حفاری غیر مجاز دارند بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود:ماموران پلیس امنیت عمومی به اتفاق نماینده میراث فرهنگی پس از شناسایی محل مورد نظر به محل اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه 3 نفر را حین حفاری دستگیر و به همراه مقادیری ابزارآلات حفاری، ۱ دستگاه فلزیاب، ۲ قبضه سلاح سردکشف و متهمین به همراه یک دستگاه خودرو سواری به یگان انتظامی دلالت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان به افراد فرصت طلب، سودجو و غارتگران میراث فرهنگی هشدار داد:پلیس با اقتدار و هوشیاری درکنار سایر نهادها با بسیج و همکاری همه ظرفیت های اجتماعی، مجال سوء استفاده را به مجرمانی که قصد غارت هویت ملی و تاریخی کشور را دارند نخواهد داد و قاطعانه برابر قانون برخورد می‌کند.