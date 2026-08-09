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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

آمادگی بانک مسکن برای برگزاری به موقع مجمع عمومی سالانه

آمادگی بانک مسکن برای برگزاری به موقع مجمع عمومی سالانه

عضو هیات عامل بانک مسکن و معاون مدیرعامل در امور مالی، با اشاره به برگزاری مجامع شرکت‌های تابعه، از اقدامات این بانک برای برگزاری به‌موقع مجمع عمومی سالیانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، محسن کریمی با تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه مالی بانک مسکن اظهار کرد: این بانک در سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۵، با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق، انضباط مالی، حمایت مدیرعامل و هیأت‌مدیره و تلاش ارزشمند همکاران ستادی و صف، گام‌های مؤثری برای بهبود شاخص‌های مالی، تقویت ساختار سرمایه و ارتقای وضعیت عملیاتی بانک برداشته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، فراهم‌سازی مقدمات برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک است که با هماهنگی و همکاری تمامی واحدهای ذی‌ربط، فرآیند تهیه و نهایی‌سازی صورت‌های مالی، گزارش‌های قانونی و سایر مستندات مورد نیاز در موعد مقرر انجام شده و زمینه برای برگزاری به‌موقع مجمع عمومی فراهم شده است.

برگزاری به‌موقع مجامع شرکت‌های تابعه

وی همچنین با اشاره به اقدامات حوزه راهبری شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه بانک مسکن اظهار کرد: برگزاری به‌موقع مجامع عمومی شرکت‌ها، از اولویت‌های مهم حوزه مالی بوده و با برنامه‌ریزی مناسب، مجامع شرکت‌های تابعه در موعد مقرر برگزار شده است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور مالی افزود: جلسات ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نیز به صورت منظم برگزار می‌شود تا ضمن پایش مستمر شاخص‌های عملکردی، فرصت‌های همکاری و هم‌افزایی میان بانک و شرکت‌های تابعه در راستای تحقق «سوپرمارکت مالی بانک مسکن» بیش از گذشته شناسایی و عملیاتی شود.

کریمی در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های اصلاحی در حوزه مالی گفت: پایش مستمر عملکرد شرکت‌های تابعه، تقویت انضباط مالی، بهبود شاخص‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مجموعه بانک و شرکت‌های زیرمجموعه، از جمله محورهای اصلی برنامه‌های این حوزه است که با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش هم‌افزایی و تقویت جایگاه بانک مسکن در نظام مالی کشور دنبال می‌شود.

کد مطلب 6912075

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