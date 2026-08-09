آمادگی بانک مسکن برای برگزاری به موقع مجمع عمومی سالانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، محسن کریمی با تشریح مهمترین اقدامات انجامشده در حوزه مالی بانک مسکن اظهار کرد: این بانک در سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴ و ماههای سپریشده از سال ۱۴۰۵، با اتکا به برنامهریزی دقیق، انضباط مالی، حمایت مدیرعامل و هیأتمدیره و تلاش ارزشمند همکاران ستادی و صف، گامهای مؤثری برای بهبود شاخصهای مالی، تقویت ساختار سرمایه و ارتقای وضعیت عملیاتی بانک برداشته است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، فراهمسازی مقدمات برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک است که با هماهنگی و همکاری تمامی واحدهای ذیربط، فرآیند تهیه و نهاییسازی صورتهای مالی، گزارشهای قانونی و سایر مستندات مورد نیاز در موعد مقرر انجام شده و زمینه برای برگزاری بهموقع مجمع عمومی فراهم شده است.
برگزاری بهموقع مجامع شرکتهای تابعه
وی همچنین با اشاره به اقدامات حوزه راهبری شرکتهای تابعه و زیرمجموعه بانک مسکن اظهار کرد: برگزاری بهموقع مجامع عمومی شرکتها، از اولویتهای مهم حوزه مالی بوده و با برنامهریزی مناسب، مجامع شرکتهای تابعه در موعد مقرر برگزار شده است.
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور مالی افزود: جلسات ارزیابی عملکرد شرکتها نیز به صورت منظم برگزار میشود تا ضمن پایش مستمر شاخصهای عملکردی، فرصتهای همکاری و همافزایی میان بانک و شرکتهای تابعه در راستای تحقق «سوپرمارکت مالی بانک مسکن» بیش از گذشته شناسایی و عملیاتی شود.
کریمی در پایان با تأکید بر تداوم برنامههای اصلاحی در حوزه مالی گفت: پایش مستمر عملکرد شرکتهای تابعه، تقویت انضباط مالی، بهبود شاخصهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای موجود در مجموعه بانک و شرکتهای زیرمجموعه، از جمله محورهای اصلی برنامههای این حوزه است که با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش همافزایی و تقویت جایگاه بانک مسکن در نظام مالی کشور دنبال میشود.
نظر شما