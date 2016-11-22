معاون قرآنی وزیر ارشاد درگذشت سلیم موذن زاده اردبیلی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت مداح و خادم خادم اهل بیت(ع) مرحوم موذن زاده اردبیلی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کل من علیها فان

درگذشت مرحوم سلیم موذن زاده مداح اهل بیت(ع) که بیش از ٦٠ سال از عمر بابرکت خویش را صرف نوحه خوانی و خدمت در آستان پر مهر و محبت معصومین(س) کرد، موجب تأسف و تألم گردید.

بی شک ایران اسلامی یکی از مفاخر مذهبی و حسینی خود را از دست داد که توانایی بی بدلیل آن مرحوم در اجرای برنامه های گوناگون مداحی، نوحه خوانی، مولود خوانی، اذان و قرائت قرآن مجید از دوران نوجوانی وی را در ردیف یکی از مطرح ترین افراد در این رشته ها قرار داده بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه که با ایام سوگواری خاندان اهل بیت پیامبر(ص) مصادف شده است، برای شادی روح آن مرحوم غفران و علو درجات و برای بستگان صبر و اجر از پیشگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

محمدرضا حشمتی