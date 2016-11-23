پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی در آرامگاه ابدی خود آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی که با نوای «زینب، رینب» در سرتاسر شهر اردبیل همراه بود، مردم حسینی این استان قدرشناسی خود را نشان دادند و با حضور بی سابقه و گسترده این چهره ماندگار مداحی کشور را تا قطعه مفاخر بهشت زهرا(س) همراهی کردند.

در این مراسم پس از برگزاری آئین های عزاداری و سوگواری پیکر استاد موذن زاده در آرامگاه ابدی خود آرام گرفت و حاضران به قرائت فاتحه و ذکر نوحه های این مداح و ذاکر اهل بیت پرداختند.

در طول برگزاری مراسم خاکسپاری تعدادی زیادی از مداحان و نوحه خوانان استان اردبیل به نوحه سرایی پرداختند و سیل اشک را بر دیده ها جاری ساختند.

ازدحام جمعیت در آرامستان بهشت زهرا بی سابقه بود و از تمام نسل ها برای بدرقه این ذاکر حسینی حضور یافته بودند.

حضور پرنگ بانوان، جوانان و نیز افرادی که سال ها از صدای داوودی استاد موذن زاده در عزای حسینی گریه کرده بودند، بسیار پررنگ و نشان دهنده عمق علاقمندی مردم اردبیل به این چهره ماندگار بود.

میهمانان و شخصیت های ادبی و فرهنگی نیز از استان های دیگر برای این مراسم حضور یافته بودند و با این مداح بزرگ عالم تشییع وداع کردند.

استاد سلیم موذن زاده اردبیلی روز سه شنبه در سن ۸۰ سالگی و به دلیل عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

این ذاکر اهل بیت بیش از ۵۰ سال حنجره خود را به سیدالشهدا (ع) تقدیم کرد و علاوه برحفظ روش‌های قدیمی، سبک‌های جدیدی با اصالت فرهنگی را در نوحه خوانی و مداحی ابداع کرد.