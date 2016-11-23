مراسم تشییع پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی ذاکر اهل بیت دقایقی پیش از محل مصلای اردبیل آغاز شد و پس از برگزاری آئین های ویژه با همراهی مردم برای خاکسپاری به قطعه مفاخر بهشت زهرای اردبیل منتقل می شود.

در این مراسم هزاران نفر از مردم حسینی استان اردبیل با حضور و سوگواری در کنار پیکر سلطان الذاکرین که حنجره خود را در طی نیم قرن به سیدالشهدا (ع) تقدیم کرد، با این مداح بزرگ عالم تشیع وداع می کنند.

میهمانان و شخصیت های ادبی و فرهنگی کشوری نیز از استان های دیگر برای این مراسم حضور یافته اند و در کنار مردم آئین تشییع پیکر این مداح اهل بیت را برگزار می کنند.

نماز میت نیز دقایقی دیگر از سوی آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اقامه خواهد شد.

هم اکنون حضور گسترده مردم برای بدرقه استاد سلیم موذن زاده اردبیلی بگونه ای است که تمام راه های منتهی به مرکز شهر اردبیل مسدود و محدودیت های ترافیکی اعمال شده است.

قرار است پیکر این مرحوم بر روی دوش مردم حسینی اردبیل تا آرامگاه خود در قطعه مفاخر بهشت زهرای اردبیل بدرقه شده و مراسم خاکسپاری انجام شود.