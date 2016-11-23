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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

یار دیرینه مرحوم مؤذن‌زاده در گفتگو با مهر؛

مرصع‌خوانی استاد سلیم مؤذن‌زاده خدادادی است/حنجره‌ای که وقف شد

مرصع‌خوانی استاد سلیم مؤذن‌زاده خدادادی است/حنجره‌ای که وقف شد

اردبیل – مداح اردبیلی و دوست دیرینه سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی با تأکید به اینکه این مداح اهل‌بیت بدون هیچ دوره آموزشی مرصع‌خوانی کرد، گفت: مرصع‌خوانی استاد مؤذن‌زاده خدادادی است.

محمدباقر تمدنی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیش از ۵۰ سال است که سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی را می‌شناسم و خاطرات متعددی با او دارم.

وی با بیان اینکه در سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۳ به همراه سلیم مؤذن‌زاده همخوانی داشته است، اضافه کرد: امروز هم این همخوانی اجرای دوصدایی در کاست‌های قدیمی و در بین حسینیان اردبیلی شهرت دارد.

مداح اردبیلی با تأکید به اینکه شهرت سلیم مؤذن‌زاده نه در محدوده استان اردبیل و کشور ایران بلکه جهانی است، ادامه داد: امروز سران شیعیان در کشورهای اسلامی نیز سلیم مؤذن‌زاده را به عنوان یک مداح مطلع و متخصص می‌شناسند.

تمدنی از جمله زمینه‌های تخصص وی را مرصع‌خوانی دانست و گفت: مؤذن‌زاده حتی یک دوره آموزشی طی نکرده بود و به صورت خدادادی می‌توانست از زبان عربی به فارسی و سپس مجدداً به زبان عربی اشعار مختلف را بخواند و خواننده نیز متوجه تغییرات حالت نشود.

وی با تأکید به اینکه این فن در مداحی بسیار سخت است و بدون سپری کردن دوره آموزشی مداحی قادر به اجرای آن نیست، ادامه داد: اما سلیم مؤذن‌زاده به حدی در حرفه خود توانمند بود که به سادگی به زبان‌های مختلف از جمله عربی و فارسی و ترکی مداحی می‌کرد.

دوست دیرینه سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تأکید کرد: به حدی خوانش اشعار عربی توسط این مداح با تخصص همراه بود که کسی گمان نمی‌کرد این مداح عرب نیست و اهل اردبیل و ترک‌زبان است.

تمدنی معتقد است سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی بزرگ‌ترین مناجات خوان کشور است و توانسته جایگاه مطلوبی در حرفه خود کسب کند.

وی همچنین به فضایل اخلاقی وی اشاره کرد و افزود: در تمام طول دوران دوستی‌ام با سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تاکنون مشاهده نکردم که وی از کسی غیبت و بدگویی کند؛ تا جایی که حتی از دشمنان هم بدگویی نمی‌کرد.

وی افزود: مثلی هست که «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» و من این جمله را به آن اضافه کرده‌ام که «هر که نامش بیش، حرفش بیشتر» و باید گفت با وجود اینکه این مداح از شهرت و آوازه برخوردار بود اما هیچ گاه به خود و اطرافیان اجازه غیبت و بدگویی نمی‌داد.

مداح اردبیلی افزود: سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی بارها عنوان کرده بود که حنجره خود را وقف امام حسین (ع) کرده است و امروز به‌سختی مداحی می‌تواند به جایگاه فکری و عقیدتی وی دست یابد.

کد مطلب 3832216
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • طه یعقوبی IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام خدا رحمت کند استاد سلیم موذن زاده اردبیلی را خداوند در آخرت از شفاعت امام حسین ع بهره مندش گرداند .

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