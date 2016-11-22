کریم حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح قبل از فوت مداح اهلبیت مطرح شده بود و قرار بود که یکی از دستگاههای متولی نسبت به خرید منزل مسکونی و واگذاری جهت ثبت اقدام کند.
وی افزود: اشیا در میراث فرهنگی از دو منظر میتوانند ثبت شوند که یکی اهمیت تاریخی اثر و دیگری ارزش معنوی مالکان اثر است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه منزل مسکونی سلیم مؤذنزاده اردبیلی به لحاظ تاریخی و فنی اهمیت ندارد، افزود: اهمیت این منزل مسکونی به دلیل نام و آوازه و تاثیرگذاری استاد مؤذنزاده اردبیلی است و بیشک تبدیل این خانه به موزه تأثیر قابلتوجهی در معرفی وی خواهد داشت.
حاجیزاده تصریح کرد: لازم است دستگاههای متولی نسبت به خرید خانه اقدام کرده و جهت ثبت میراثی به میراث فرهنگی استان ارجاع دهند و این مهم بیشک مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
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