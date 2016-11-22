تقی سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مرحوم سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در انتخاب اشعار جهت مداحی دقت ویژه‌ای به کار می‌گرفت و در ابتدا به محتوای شعر توجه داشت.

وی افزود: بعد از محتوا در کنار توجه به صنایع ادبی آنچه برای مداح اهل‌بیت اهمیت ویژه داشت، موضوع مقامات بود بطوریکه هیچ شعری را بی‌توجه به مقامات مطلوب انتخاب نمی‌کرد.

شاعر و نوحه‌سرای اردبیلی با تأکید به اینکه بیش از ۱۸۰ مورد از اشعار خود را جهت مداحی در اختیار استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی قرار داده است، افزود: از جمله مهم‌ترین آثار این مداح گران‌قدر خوانش شعر زینب، زینب است که شهرت قابل توجه دارد.

سیفی با بیان اینکه در انتخاب آهنگ اشعار یاری گر استاد مؤذن‌زاده اردبیلی بوده است، افزود: در برخی مواقع استاد حال و هوایی را خود انتخاب می‌کرد و تمایل داشت برای آن شعری سروده شود.

وی مهم‌ترین دلیل ماندگاری مؤذن‌زاده اردبیلی را جوشش عشق درونی به اباعبدالله حسین (ع) دانست و تأکید کرد: خود بنده نیز اگر موفقیتی در اشعار داشتم به دلیل ارادت به اهل‌بیت است.

شاعر اردبیلی با بیات اینکه شخصیت فردی و اجتماعی مرحوم سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی بی‌نظیر و استثنا است، ادامه داد: حتی بنده که دوست صمیمی وی بودم هیچ‌گاه نمی‌توانم به جایگاه وی دست یابم.

به گفته سیفی این مداح اهل‌بیت از هر گونه غیبت و حسادت به دور بود و در هر مجلسی از مداحان دیگر حتی مداحان تازه‌کاری که وارد مجلس شده‌اند به نیکی یاد می‌کرد.

وی افزود: به جرئت می‌توان گفت در طول یک قرن یک شخصیت مانند استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی می‌توان مشاهده کرد و شاید برخی‌ها نوای خوش و دل‌نشین داشته باشند اما شخصیت و مقام و جایگاه آن مرحوم استثنایی و مختص خود اوست.