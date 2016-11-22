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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۹

چند چهره جمهوریخواه در نامه ای از اوباما:

اقدامی در جهت تقویت توافق هسته ای با ایران انجام ندهید

اقدامی در جهت تقویت توافق هسته ای با ایران انجام ندهید

چند تَن از سران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه ای از اوباما خواستند اقدامی در جهت تقویت توافق هسته ای با ایران انجام ندهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «وینچستر اِستار» به نقل از آسوشیتدپرس اعلام کرد که سران جمهوریخواه با ارسال نامه ای به «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند تا پیش از ترک کاخ سفید اقدام بیشتری برای تقویت توافق هسته ای با ایران به عمل نیاورد.

این نامه به امضاء «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان، «کوین مک کارتی» رهبر اکثریت مجلس نمایندگان و «اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی این مجلس رسیده است.

جمهوریخواهان می گویند آن ها در انتظار قانونی برای تحریم  های دیگر علیه ایران هستند. آن ها بر این باورند که تنها کاری که اوباما باید در دو ماه باقی مانده از دولتش در ارتباط با ایران انجام دهد، تمدید قانون تحریم‌ های آمریکا است.

لازم به ذکر است، کاخ سفید تا کنون هیچ واکنشی در برابر این نامه از خود نشان نداده است.

کد مطلب 3831594

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